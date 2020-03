Warum der Chinesische Nationalcircus in Ulm auftritt – trotz Corona-Virus

Am Samstag, 7. März, erwartet die Besucher im Blautalcenter laut Mitteilung „ein fantastisches Shoppingerlebnis“ und das bis 23 Uhr. Das Blautalcenter lockt mit verlängerten Öffnungszeiten. Der Chinesische Nationalcircus zeigt auf zwei Bühnen im Erd- sowie im Obergeschoss kostenlos seine Künste. Die Hauptbühne befindet sich im ersten OG, die Luft-Akrobatik findet im Erdgeschoss statt. Die stündlichen Vorführungen beinhalten Akrobatik, Jonglage und Diabolokunst. Die jeweils rund 30 Minuten langen Vorführungen tragen Titel wie Shanghai Nights, Happy Chinese new year, Swinging Pole-Act und Wheels of Death. Die Shows beginnen um 10 Uhr, die letzte geht um 22 Uhr über die Bühne.