Warnstreik bei den Milchwerken Schwaben: Beschäftigte legen Arbeit nieder

Die Beschäftigten der Milchwerke Schwaben mit dem Werk in der Neu-Ulmer Reuttier Straße sind am Donnerstag, 19. Mai, ab 12 Uhr für etwa zwei Stunden im Rahmen der Lohn- und Gehaltstarifrunde für die Milchindustrie Baden-Württemberg in den Warnstreik getreten. Rund 200 Beschäftigte waren angehalten dem Aufruf der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), Region Ulm-Aalen/ Göppingen zur Arbeitsniederlegung zu folgen.

Warum bei den Milchwerken Schwaben in Neu-Ulm gestreikt wird

Karin Brugger, Geschäftsführerin der NGG-Region Ulm-Aalen/Göppingen, kritisiert, dass es beim ersten Verhandlungstermin am 25. April kein Angebot für eine angemessene Tarifsteigerung seitens der Arbeitgeber gab. „Trotz Rekordumsätzen in 2021, trotz eines hohen Fachkräftebedarfs und trotz einer explodierenden Inflation legten die Arbeitgeber kein Angebot vor“, so Brugger. „Mieten, Einkaufen im Supermarkt, Benzin an der Tankstelle. Alles wird teurer!“ Dieser Kaufkraftverlust müsse, gerade in einer Branche, der es gut gehe, durch ein faires Angebot kompensiert werden.

„Die Kolleginnen und Kollegen unterstreichen mit dem Warnstreik die Forderung nach einer Tarifsteigerung von 6,1 Prozent bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Arbeitgeberseite ist aufgefordert, beim kommenden Verhandlungstermin am 23. Mai ein faires und wertschätzendes Angebot vorzulegen“, betont Brugger.