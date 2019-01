Waren es Rechtspopulisten? Wahlkreisbüro von Hilde Mattheis wird beschmiert

Bisher noch unbekannte Täter sollen am Wochenende das Schaufenster der SPD-Bundestagsabgeordneten Hilde Mattheis in der Söflinger Straße in Ulm mit Farbe beschmiert und mit rechtspopulistischen Parolen und Flugblättern beklebt haben.

Wie die Ulmer Politikerin, die sich immer wieder gegen Fremdenfeindlichkeit und für Menschenrechte aussprach, am Montag mitteilt, lasse sie sich dadurch aber nicht beeindrucken. Ihrer Meinung nach gehe die Attacke auf das Konto der rechtsextremen „Identitären Bewegung“, deren Logo von den aufgeklebten Blättern prangt. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm konnte auf Nachfrage noch keine Angaben zur vermeintlichen Tat machen: „Da muss ich erst einmal bei den Kollegen nachfragen.“

Indes erklärte Hilde Mattheis in ihrer Pressemitteilung: „Ich lasse mich nicht einschüchtern und werde mich auch weiterhin für ein soziales Miteinander und ein weltoffenes und tolerantes Deutschland einsetzen.“

Ob die Attacke als Antwort auf Mattheis ablehnende Äußerungen zu einer rechtspopulistische Veranstaltung, die noch in Ulm stattfinden soll, zu werten ist, ist unklar. Mattheis sagte: „Diese Leute haben Demokratie und Meinungsfreiheit nicht verstanden. Das ist traurig und besorgniserregend. Es ist Auftrag an uns alle, dass wir klarmachen, dass die Mehrheit in diesem Land Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung grundsätzlich ablehnt.“

Die Ulmer Polizei soll laut Mattheis Mitteilung indes die Ermittlungen aufgenommen und den Staatsschutz hinzugezogen haben.