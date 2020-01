Vorwurf: Wilhelmsburgkaserne „Drehscheibe von Aggression“

Ein „Zeichen für Frieden, Vernunft und Abrüstung“ hat nach eigener Einschätzung am Donnerstagabend eine Gruppe der Ulmer Ärzteinitiative um Reinhold Thiel in Ulm gesetzt. In Sichtweite ihrer Mahnwache – im Ulmer Kornhaus – tagten Soldaten bei der „Sicherheitspolitischen Informationsveranstaltung des Multinationalen Kommandos Operative Führung“.

Peinlich genau achteten die Sicherheitskräfte der Bundeswehr darauf, dass die Demonstranten das ihr von den Behörden zugewiesene Fleckchen an der Ecke des Kornhauses nicht verlassen. Thema im Kornhaus war derweil das anstehende Großmanöver „Defender 2020“, das vom Ulmer Nato-Hauptquartier mitorganisiert wird. Aus Sicht der Initiative werde die Ulmer Wilhelmsburgkaserne damit zur Drehscheibe von Kriegsvorbereitung und Aggression.