Vorwurf: Mädchen mehrere Hundert Mal missbraucht

383 Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie 20 Versuche des schweren sexuellen Missbrauch wirft die Staatsanwaltschaft einem heute 45-Jährigen vor. Er muss sich ab Mittwoch, 23. Juni, vor dem Ulmer Landgericht verantworten.

Zwischen 1996 und 2005 soll der Mann in Ulm seine Halbschwester und deren Freundinnen mehrmals missbraucht haben. Die Mädchen waren damals zwischen sechs und 13 Jahre jung. Sie hielten sich, so das Gericht, häufig in der Wohnung des Angeklagten auf, hätten dort auch übernachtet. Dabei sei es zu den Übergriffen gekommen.

Insgesamt sind vier Verhandlungstage vorgesehen. Vier der fünf Geschädigten nehmen an dem Verfahren als Nebenklägerinnen teil. Den Vorsitz der Kammer führt Richter Michael Klausner.