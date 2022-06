Vorverkaufsstart für die Spielzeit am Theater Ulm startet

Das Theater Ulm hat mit dem Spielzeitheft 2022/23 alle Inszenierungen der kommenden Spielzeit bekanntgegeben. Am Montag, 27. Juni, startet dann der Karten-Vorverkauf für die Monate September und Oktober, teilt das Theater in einem Schreiben mit.

Im Herbst wird dem Publikum wieder einiges geboten: Im Schauspiel werden die Werke „Der zerbrochne Krug“ von Kleist sowie „Das große Heft“ nach dem Roman von Ágota Kristóf inszeniert. Das Junge Theater erarbeitet „Tanz der Tiefseequalle“ in einer Bühnenfassung für das Theater Ulm von Charlotte Van Kerckhoven. Ein besonderes Erlebnis verspricht die Deutsche Erstaufführung der Kammeroper „Violet“ von Tom Coult im Autohaus Hanser+Leiber in Ulm. Benjamin Künzel ist regieführend bei der Strauss-Operette „Die Fledermaus“. Auch die Tanztheatercompagnie plant einen spannenden Abend: Mit „Shakespeare 2.2: Macbeth & Othello“ werden gleich zwei literarische Klassiker vertanzt.

Musikliebhaber dürfen sich auf das Sonderkonzert „Become Ocean“ mit Werken von Georg Friedrich Händel und John Luther Adams sowie das erste Philharmonische Konzert mit Werken von Claude Debussy, Wolfgang Amadeus Mozart und Paul Gilson freuen.

Karten können Interessierte an der Theaterkasse, telefonisch unter 0731/161-4444, per E-Mail an theaterkasse@ulm.de und online über unsere Homepage: www.theater-ulm.de erwerben.