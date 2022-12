Vorverkauf fürs Ulmer Zelt startet am Sonntag

Die kommende Zelt-Saison lässt zwar noch ein paar Tage auf sich warten. Doch für Menschen, die sich diese Events auf keinen Fall entgehen lassen wollen, startet nun am kommenden Sonntag, 4. Dezember, der Vorverkauf, wie die Veranstalter mitteilen. Für fünf Veranstaltungen steht ab 10 Uhr online ein begrenztes Kartenkontingent zur Verfügung. Die restlichen Tickets kommen dann am offiziellen Vorverkaufsstart Ende April in den Handel. Um folgende Events geht es: Farid am 26.Mai, Ätna am 27.Mai, Helmfried von Lüttichau am 11. Juni, Hubert von Goisern am 17. Juni, Steiner & Madlaina am 21. Juni. Die Karten können über https://ulmerzelt.online-ticket.de bequem als E-Ticket oder per Post als Hardticket bestellt werden.