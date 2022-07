Vorverkauf für „Best of Musicals“ gestartet

Espen Nowackis „Best of Musicals“ macht unter anderem am 16. September in Neu-Ulm im Edwin-Scharff-Haus halt. Zu hören gibt es dort unter anderem das Balladen aus Musicals wie Evita, Elisabeth und Tanz der Vampire aber auch Songs aus We will Rock You, Grease und Mamma Mia. Aber auch Stücke aus Die Eiskönigin, Sister Act und König der Löwen sind Teil der fast dreistündigen Show. Karten gibt es ab sofort bei reservix und eventim oder telefonisch unter 08363 / 450 93 93 ab 34,90 Euro.