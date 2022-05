Einen Vortrag über Energiesparen leicht gemacht gibt’s am Freitag, 20. Mai, um 14.30 Uhr im Felix-Fabri-Saal des GenerationenTreffs, Grüner Hof 5 in Ulm. Roland Mäckle, Geschäftsführer der Regionalen Energieagentur Ulm, spricht im Generationentreff über die Rolle der Erneuerbaren Energien und zeigt praktikable Möglichkeiten auf die persönliche Klimabilanz zu verbessern.Um Anmeldung unter Telefon 161 / 51 56 oder per E-Mail: anmeldung @gt-ulm.de wird gebeten.