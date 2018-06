Vorstandschef Müllerschön verlässt Bodenchemie-Spezialisten Uzin Utz AG

Chefwechsel im Vorstand der Ulmer Uzin Utz AG: Vorstandsvorsitzender Thomas Müllerschön (49) verlässt den Bauchemiehersteller, Komplettanbieter für Bodensysteme und nach eigenen Angaben Weltmarktführer, auf eigenen Wunsch im Mai 2018. Das teilte das Ulmer Unternehmen am Donnerstag mit. Der Aufsichtsrat beabsichtige, zum 1. Januar 2018 Julian Utz und Philipp Utz, die Urenkel des Firmengründers und Söhne des langjährigen Vorstandsvorsitzenden Werner Utz, zu weiteren Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft zu bestellen. Beide sind bereits in der Unternehmensgruppe tätig. Wer Müllerschön an der Spitze des Vorstands nachfolgt, ist offen.

Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ sagte Müllerschön am Donnerstag: „Dass ich Uzin Utz verlasse, ist meine Entscheidung. Ich habe eine neue Aufgabe und habe daher den Aufsichtsrat gebeten, mich aus meinem Vertrag zu entlassen.“ Er werde im Mai 2018 zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2018 sein Amt niederlegen.

Zu den Gründen für den überraschenden Wechsel betonte Müllerschön: „Mein Wunsch war es, eine neue Position anzustreben, solange sich alle noch gerne an mich erinnern.“ Müllerschön ist seit 1994 im Unternehmen Uzin Utz tätig, seit 2002 Vorstandsmitglied und verantwortet seither die Ressorts Finanzen, Vertrieb und Personal. Im Januar 2016 übernahm er als erster familienfremder Vorstandsvorsitzender des Ulmer Traditionsunternehmens den Vorstandsvorsitz von Werner Utz, der in den Aufsichtsrat wechselte. Die Firma wirtschaftet überaus profitabel, im vergangenen Jahr lag das Vorsteuerergebnis bei 23,7 Millionen Euro – ein sattes Plus von knapp einem Drittel im Vorjahresvergleich

Dass er nach nur gut zwei Jahren an der Spitze des Vorstands jetzt Uzin Utz verlasse, kommentierte der sportbegeisterte Manager so: „Ich ziehe gerne Vergleiche aus dem Fußball: Wenn Real Madrid ruft, dann zögern Sie nicht lange. Man erinnert sich später immer an die Fußballer, die zum richtigen Zeitpunkt aufgehört haben.“ Zu seiner neuen Aufgabe könne er noch nichts sagen: „Ich gehe zu einem branchenfremden Unternehmen. Ich werde aber in der Region wohnhaft bleiben.“ Der gebürtige Oberschwabe aus Rottenacker bei Ehingen lebt heute im wenige Kilometer entfernten Emerkingen.

Werner Utz, Vorsitzender des Aufsichtsrats, erklärte am Donnerstag: „Auch wenn wir den Weggang von Thomas Müllerschön bedauern, respektieren wir selbstverständlich seine Entscheidung. Wir alle hier im Unternehmen sind ihm sehr dankbar für seinen Einsatz, sein Engagement und die geleistete Arbeit.“

Im Vorstand des börsennotierten Unternehmens werden die Urenkel des Firmengründers Georg Utz, Julian und Philipp Utz, künftig mehr Verantwortung übernehmen: Der Aufsichtsrat will sie für Januar zu Vorstandsmitgliedern bestellen. Die 36-jährigen Zwillinge sind bereits seit 2011 in dem Unternehmen, bisher sind sie Geschäftsführer von Uzin-Utz-Töchterfirmen.

Das Kerngeschäft der Ulmer Bauchemie- und Bodensystem-Spezialisten sind Verlegesysteme für Estrich, Boden und Parkett. In Europa ist Uzin Utz nach eigenen Angaben Marktführer. Neben der Zentrale in Ulm gibt es große Konzernstandorte in Ilsfeld (Kreis Heilbronn), Würzburg, Haaksbergen (Niederlande) und Dover (USA).

Die Uzin Utz AG hatte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 272,9 Millionen Euro gemeldet, ein Plus von 7,8 Prozent gegenüber 2015 und einen neuen Rekordwert. Der Konzern zählte im vergangenen Jahr 1102 Mitarbeiter (2015: 1034), davon über 610 in Deutschland.

400 Millionen Euro Umsatz will die Uzin Utz AG weltweit im Jahr 2019 erreichen. Erst vor wenigen Wochen hatte das Unternehmen gemeldet, dass im ersten Halbjahr Umsatz und Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich gesteigert worden seien. Für die zweite Jahreshälfte erwarten die Bodenspezialisten weiterhin ein kräftiges Wachstum.