Vorsicht, bissig: Schwabenbühne zeigt Graf Dracula und seine Vampirfamilie

„Dracula“ feiert auf der Freilichtbühne am Illertisser Schloss am Freitag, 9. August, Premiere. Der Beginn ist um 20.30 Uhr. Weitere Vorstellungen sind am Samstag, 10. August, sowie von Mittwoch, 14., bis Samstag, 17. August, jeweils um 20.30 Uhr, am Sonntag, 18. August, um 17 Uhr, und von Mittwoch, 21., bis Samstag, 24. August, jeweils um 20.30 Uhr.

Tickets gibt es unter anderem bei Buch & Musik in Illertissen, bei Blende 22 in Neu-Ulm, bei Bücherwelt Senden, und bei der V-Bank Vöhringen. Eine Bestellung ist telefonisch unter 01806/700733 sowie online auf schwabenbühne.de möglich.