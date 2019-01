Vorfahrt missachtet - Autofahrerin wird schwer verletzt

Eine Schwerverletzte und hohen Sachschaden forderte ein Unfall am Montag in Ehingen.

Gegen 12.30 Uhr fuhr ein Lkw-Fahrer von einem Firmengrundstück in die Straße Wachau ein. Eine 53-jährige Autofahrerin kam von links. Sie hatte Vorfahrt. Der 58-jährige Fahrer des Lkw übersah den Opel. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den Aufprall wurde der Opel gegen einen Baum geschleudert. Die Fahrerin wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite die schwer verletzte Frau. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Opel war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg ihn. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 23 000 Euro.