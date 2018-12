Vorfahrt missachtet - Autofahrerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich eine 66jährige Unfallverursacherin am Samstag gegen 09.40 Uhr an der Zufahrt zur B30 im Ulmer Donautal zu.

Die Frau war mit ihrem Skoda in der Laupheimer Straße nach links in Richtung B30 abgebogen. Einen aus Richtung Ulm-Gögglingen entgegenkommenden 27jährigen Mercedesfahrer hatte sie dabei übersehen. Der konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von mehr als 32.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 27jährige wurde glücklicher Weise nicht verletzt. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Laupheim unter 07392/9630-320 zu melden.