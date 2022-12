Zu schnell geklickt: Peinliche Mail-Panne bringt das Museum Ulm um einen Millionen-Betrag

Stefanie Dathe sagt, sie sei als Direktorin seit „sechs Jahren und 15 Tagen“ für das Museum Ulm verantwortlich. Und seither hätten sie und ihr Team schon so manche Hürde genommen. Und eigentlich, so Dathe, sei sie auch ein „durch und durch“ optimistischer Mensch. Am Mittwoch jedoch sei ihr „zum Heulen“ zumute gewesen.

Statt vorweihnachtlicher Bescherungseuphorie herrscht Entsetzen im Museum. Eigentlich stand fest: Der Bund schießt 2,2 Millionen Euro für eine Komplett-Sanierung zu. Damit das renommierte Haus in der Stadtmitte, das unter anderen den bekannten „Löwenmensch“ beherbergt, pünktlich zu seinem 100. Geburtstag mit neuen Räumlichkeiten aufwarten kann. Doch dieser Plan wackelt.

Das Museum Ulm ist schuldlos an der Mail-Panne

Die Hiobsbotschaft kam am Mittwoch aus Berlin: Statt der schon sicher geglaubten Millionen, die der Haushaltsausschuss des Bundestags dem Museum bewilligen sollte und auch wollte, flog das Ulmer Haus kurzerhand runter von einer Liste mit Einrichtungen, die sich über einen Geldsegen aus der Hauptstadt freuen dürfen. Genauer: aus dem Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Dathe, in Katerstimmung, sagt: „Ausgesprochen ärgerlich“ sei das jetzt.

Vor allem, weil das Museum völlig schuldlos ist an der Verkettung mindestens unglücklicher Umstände, die dazu führten, dass das Geld nun in ein anderes Projekt in der Republik fließt.

Dathe und ihr Team haben in den vergangenen Wochen und Monaten viel Zeit und Energie investiert, um den Förderantrag auf den Weg zu bringen. Zusatzschichten seien gefahren worden, „an Wochenenden und an Abenden“. Stunden an Arbeit und viel „Leidenschaft“ – für die Tonne.

Ein Albtraum: Stefanie Dathe, Direktorin des Museum Ulm, beklagt den Verlust von sicher geglaubten 2,2 Millionen Euro für Sanierungsarbeiten. (Foto: Roland Rasemann)

Dabei sah es zunächst gut aus. Dass der Antrag erfolgreich sein würde, bekam Dathe schließlich am Tag vor der Sitzung des Haushaltsausschusses vertraulich übermittelt, am Dienstag. Mit dieser Gewissheit ging sie ins Bett.

Eine ignorierte Sperrfrist führte zum Verlust der Fördermillionen

Jedoch hatten Dathe sowie Ulmer Politiker, die sich auf Bundesebene für die Förderung starkmachten, einen nicht auf dem Schirm: den Betreiber eines Ulmer News-Portals. Der ignorierte kurzerhand eine bestimmte Frist bei einer Pressemitteilung.

Verfasst worden ist besagte Pressemitteilung – der Dreh- und Angelpunkt des Dramas – vom Ulmer Grünen-Abgeordneten Marcel Emmerich (31). Auch die „Schwäbische Zeitung“ bekam die Nachricht. Emmerich ist Neuling im Bundestag. Getrieben von Vorfreude schrieb er am Mittwochmittag: „Ich bin dankbar, glücklich und auch ein bisschen stolz, dass der Zuschuss kommt.“

Doch weil die Sitzung des Haushaltsausschusses da noch nicht rum war, versah Emmerich die Mail an die Presse mit einer Sperrfrist. In roten Lettern heißt es: Erst zu veröffentlichen am „MITTWOCH, 14. 12. 2022, 15 UHR“. Eben erst nach der Sitzung.

Doch der Betreiber des News-Portals fackelte nicht lange und stellte die Mitteilung prompt ins Netz. Danach machte er Mittagspause. Der Portal-Betreiber spricht von einer „Nachlässigkeit“, die ihm „höchst peinlich“ sei. Für die Museum-Millionen war es das wohl.

Kollegen kritisieren Grünen-Politiker Marcel Emmerich für seine verfrühte Mail

Denn im Haushaltsausschuss gilt eine Goldene Regel – die offenbar streng kontrolliert wird: Dringt über einen Abgeordneten vor dem Beschluss durch, wohin Geld fließt, war’s das für das jeweilige Projekt. Eine harte, aber wie Stefanie Dathe findet, „einleuchtende“, Regel, um die Abgeordneten zu disziplinieren. Für diese gibt es kaum etwas Schöneres, als Wähler in der Heimat über Erfolge in Berlin in Kenntnis zu setzen. In seiner Mitteilung hielt auch Emmerich fest, dass er sich „inständig“ für die Förderung starkgemacht habe, ergänzte: „Ohne diesen Einsatz wäre es sicher anders gekommen.“

Es kam anders. Auch wegen seines (übereifrigen) Einsatzes? Manch Politiker-Kollege lastet auch Emmerich die peinliche Sperrfrist-Panne an. Der Ulmer Landtagsabgeordnete Martin Rivoir (SPD) spricht in der „Südwest Presse“ von „grüner Wichtigtuerei“, weshalb Ulm nun Millionen durch die Lappen gingen. Anders als Emmerich sei es ihm nicht darum gegangen, der Erste zu sein, der die frohe Kunde von der Kohle in den Redaktionsstuben platziert. Auch die SPD hatte eine Mitteilung vorbereitet. Die sollte jedoch erst nach dem offiziellen Beschluss über den Ticker gehen.

Marcel Emmerich sagt, er sei „wütend“ auf den Journalisten. „Sperrfristen sind ein übliches Vorgehen und es ist absolut inakzeptabel, dass die Pressemitteilung trotz Frist veröffentlicht wurde.“ „Unbegreiflich“, wie der Journalist das übersehen konnte. Ob der Portal-Betreiber nun Probleme bekommt? Nicht wirklich. Rechtlich bindend sind Sperrfristen nicht, eher eine Art Abmachung auf Vertrauensbasis. Sie haben den Zweck, dass die Presse sich vorbereiten, Nachrichten besser planen kann.

Dem Museum Ulm fehlt nun die Hälfte des geplanten Sanierungsbudgets

Museums-Direktorin Dathe hat die Hoffnung trotzdem nicht aufgegeben, dass das Museum noch rechtzeitig zum 100. Geburtstag (2025) umgebaut werden kann. Die Arbeiten sollen im Sommer starten. Auch wenn von den notwendigen fünf Millionen Euro nun fast die Hälfte fehlt. Dathe sagt, sie hoffe mit dem Antrag bei einer der nächsten Förderrunden zum Zug zu kommen. Die Erfolgsaussichten sind aber unklar.

Dathe erläutert, dass das Museum in den vergangenen Jahren vor allem konzeptionell einen großen Sprung nach vorne gemacht habe. Die bauliche Neuordnung wäre für sie „die Krönung“. Mehr noch: „Es ist einfach notwendig.“