Vor Kindern entblößt: Exhibitionist festgenommen

Ein 29-Jähriger soll in Ulm als Exhibitionist gegenüber Kindern aufgetreten sein. Jetzt ist er in Haft. Das teilen die Staatsanwaltschaft Ulm und die Polizei mit.

Die Behörden waren dem Verdächtigen bei ihren Ermittlungen auf die Spur gekommen. Zeugen haben die Ermittler dabei gut unterstützt. Eine Sechsjährige war Ende August Opfer eines Exhibitionisten geworden. Sie erkannte den Mann Ende Oktober in Ulm wieder. Ihr Vater war dabei. Er machte ein Foto von dem Mann und brachte es der Polizei. Seither suchten Ermittler und Streifen nach dem abgebildeten Mann.

Eine Woche später erkannte ihn eine Polizeistreife in einem Bus am Ehinger Tor. Die Polizisten nahmen den 29-Jährigen fest. Gegenüber der Kriminalpolizei räumte der Mann die Tat ein. Auch einen Fall gegenüber einer Siebenjährigen Ende Oktober in Ulm gab er zu. Die Ermittler prüfen jetzt, ob der mutmaßliche Exhibitionist für weitere solcher Straftaten in Frage kommt.

Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl gegen den Festgenommenen, den ein Richter am Dienstag erließ. Der 29-Jährige sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.