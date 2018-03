Vor der Kreuzigung geht Jesus trainieren

Am Freitag wird Jesus-Darsteller Salvatore Tarantello auf dem Münsterplatz am Kreuz hängen. Die italienische Gemeinde geht zum 15. Mal den lebendigen Kreuzweg. Damit bei der Prozession alles rund läuft, probt die Gemeinde bereits Wochen im Voraus. Das Kreuz ist dabei noch ein Stuhl.

„Dio mio, perché mi hai abbandonato?“ - „Mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“ Salvatore Tarantello steht auf einem Stuhl und richtet seinen Blick verzweifelt an die Saaldecke der Ulmer Wengenkirche. Die Dornenkrone trägt der Jesus-Darsteller bereits auf dem Kopf. Der Rest bleibt bei dieser Probe für den lebendigen Kreuzweg der Fantasie der Darsteller überlassen. Tarantello trägt Jeans und T-Shirt, seine Tattoos blitzen unter den Ärmeln hervor. Für die drei Kreuze stehen heute noch Stühle. Der Dieb, der eigentlich zur Linken von Jesus hingerichtet werden sollte, ist zu seiner eigenen Kreuzigung nicht erschienen. Mit Krankheitsausfällen habe auch die italienische Gemeinde zu kämpfen, erklärt Organisator Nicola Albarino.

Am morgigen Karfreitag wird Tarantello vor tausenden Zuschauern den Leidensweg von Jesus Christus auf dem lebendigen Kreuzweg in Neu-Ulm und Ulm nachempfinden. Es wird sein zweiter Auftritt als Gottessohn sein.

Und seine Premiere ist ihm deutlich in Erinnerung geblieben. „Es war schlimm für mich – ich habe eigentlich eher Angst davor, vor Publikum aufzutreten.“ Aber Tarantello ist zufrieden mit seinem ersten Auftritt. Und auch an die Interviews habe er sich mittlerweile gewöhnt. Die Nervosität bleibe aber.

Besonders nahe gehen ihm die Szenen am Kreuz. „Dabei weine ich richtige Tränen, weil ich wirklich fühle, wie es in diesem Moment war“, so Tarantello. Und genau dieses Leid für die Gläubigen zu verdeutlichen, das ist es, was ihn antreibt, diese Rolle zu spielen, sagt er. „Für mich war Jesus immer ein Vorbild. Die Leute sollen sehen, was er durchgemacht hat.“ Die mentale Vorbereitungen auf die Rolle verbindet Tarantello mit der physischen, erzählt er. „Ich habe den Ton aufgenommen und beim Fitnesstraining die Texte wiederholt und gelernt.“

An fünf Stationen wird die Leidensgeschichte Christi nachgespielt

Die Dialoge und die Erzählstimme kommen nämlich vom Band. So müssen die Schauspieler keine Mikrofone tragen, um vom Publikum verstanden zu werden. Ganz lippensynchron sind manche Darsteller bei der Probe aber noch nicht. „Einige sind noch neu, das braucht Zeit“, sagt Albarino. Am Karfreitag werde das alles klappen, da ist er sich sicher. Und der Stoff ist immerhin bekannt. Die Proben sind dazu da, um die Abläufe aufzufrischen und die neuen Darsteller an ihre Rollen zu gewöhnen. Immer wieder scheiden ältere Schauspieler aus, jüngere rücken nach. Mangel gebe es dabei seit dem ersten Kreuzweg vor 15 Jahren nicht. „Jeder wollte dabei sein und helfen“, erinnert sich Albarino.

Italienische Tradition nach Deutschland gebracht

Ob der lebendige Kreuzweg auch gut ankommt, sei nicht von Anfang an klar gewesen. „Aber wir haben gemerkt, dass bereits beim ersten Mal viele Leute da waren. Und es wurden jedes Jahr mehr.“ So sei es letztendlich zur Tradition geworden. In seiner italienischen Heimatstadt sei der lebendige Kreuzweg bereits seit mehr als 40 Jahren ein fester Bestandteil in der Karwoche. Daher bedeutet der Kreuzweg in den Donaustädten für Albarino auch ein Stück Heimat. „Mittlerweile ist es aber auch ein Stück Ulm und Neu-Ulm“, sagt der Organisator. „Nach 40 Jahren sind Ulm und Neu-Ulm meine Heimat.“

Und es sind längst nicht nur die Mitglieder der italienischen Gemeinde, die der Prozession am Karfreitag folgen. Jedes Jahr säumen zahlreiche Zuschauer den Kreuzweg. Ein Spektakel oder ein Theaterstück soll der Leidensweg Christi aber explizit nicht sein, sagt Albarino. „Wenn ich das Wort Theaterstück schon höre – das passt gar nicht zu dem, was wir machen. Natürlich ist es auch ein Stück Kultur, aber an erster Stelle ist es eine religiöse Veranstaltung.“

Insgesamt werden am Karfreitag rund 200 Gemeindemitglieder aktiv am Kreuzweg beteiligt sein, erklärt Albarino. Nicht nur als Darsteller, sondern auch als Ordner und Geldsammler. Denn die Veranstaltung kostet die Gemeinde jedes Mal um die 6000 Euro. „Ohne Moos nix los“, sagt Albarino schmunzelnd. Ein Satz, den er in Deutschland gelernt habe.