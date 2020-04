Von Haare schneiden bis Grillen: Das sind die Corona-Verstöße im Ulmer Raum

Die Beamten des Polizeipräsidiums Ulm und auf der bayerischen Donauseite waren am Oster-Wochenende verstärkt im Einsatz. Mit dieser vorläufigen Bilanz:

In mehreren Landkreisen im Zuständigkeitsbereich des Ulmer Präsidiums und in der Stadt Ulm nahmen die Polizisten im Rahmen der Streifen fast 1500 Personen genauer unter die Lupe. In den meisten Fällen verhielten sich die Menschen vernünftig. Etwa 90 Menschen wurden angezeigt, weil sie sich in Gruppen von mehr als zwei Personen verbotenerweise im öffentlichen Raum aufgehalten oder Geschäfte und Einrichtungen geöffnet hatten. Die Polizei erstattete gegen alle, die gegen die Ausgangsbeschränkung verstoßen haben, Anzeige.

In Neu-Ulm stellte die Polizei mehrere Verstöße fest. Zunächst wurden ein 18-jähriger Asylbewerber und dessen 19-jährige Freundin in einer Asylbewerberunterkunft in der Reuttier Straße kontrolliert. Der junge Mann sagte, dass er in der Asylbewerberunterkunft wohne, seine Freundin meinte, dass sie ihn dort besuchen wollte. Die Polizei kontrollierte die Angaben, sie stellten sich als falsch heraus.

Am Sonntagnachmittag gegen 15.50 Uhr wurde ein 41-jähriger Neu-Ulmer zusammen mit seinem Sohn und seinem Neffen auf dem Sportgelände des Kindergartens in der Schießhausallee angetroffen. Am Sonntag gegen 17.15 Uhr erfuhr die Polizei von einer größeren Ansammlung von Personen im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Glacisstraße. Die Gruppe grillte gemeinsam und schnitt sich gegenseitig die Haare. Die Leute im Alter von 19 bis 47 Jahren zeigten sich einsichtig, beendeten das gemeinsame Grillen und gingen in ihre Wohnungen zurück.

Zu einer weiteren Grillparty wurde die Polizei in der Reuttier Straße gerufen. Dort grillten mehrere Menschen gemeinsam. Darunter befanden sich einige Ulmer.

In Senden entdeckten Beamte am Sonntag zwei Männer auf dem Gelände der Mittelschule. Die 27 und 34 Jahre alten Männer hatten sich dort zum Tischtennisspielen getroffen, waren aber nicht aus demselben Hausstand.

In Illerzell wurde der Polizei am Sonntag gegen 21 Uhr eine Party in einem Mehrfamilienhaus in der Mühlbachstraße mitgeteilt. Dort hielten sich insgesamt acht Personen auf, die gegen die Ausgangsbeschränkung verstießen und teilweise deutlich alkoholisiert waren.

In Weißenhorn wurden am Samstagabend gegen 18.45 Uhr drei Leute auf Rollern in der Daimlerstraße kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass die 31- bis 42-Jährigen bei dem schönen Wetter eine gemeinsame Spritztour mit ihren Rollern machten. Ihnen war offenbar bewusst, dass dies aufgrund der derzeitigen Ausgangsbeschränkung nicht erlaubt ist, sie hofften jedoch darauf, von der Polizei nicht erwischt zu werden.

In der Nacht auf Montag, gegen 23 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass eine Gruppe von Jugendlichen in der Nähe einer Tankstelle in der Ulmer Straße verweilt. Bei Eintreffen der Streife flüchteten die Jugendlichen, konnten jedoch gestellt werden. Sie trafen sich, um Alkohol zu trinken.

In Schießen haben Polizisten am Samstagnachmittag kurz nach 14 Uhr auf einer Terrasse im Jägerweg mehrere Personen gesehen. Es stellte sich heraus, dass zwei von ihnen ihre dort wohnenden Freunde besucht haben. Um 17.45 Uhr war eine Gruppe in der Günzburger Straße ohne Mindestabstand unterwegs. Die 17-, 19- und 20-jährigen Betroffenen waren zudem ohne triftigen Grund unterwegs. Einer von ihnen war laut Polizei einige Tage zuvor bereits aufgrund eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz in Erscheinung getreten. Um 18.30 Uhr entdeckte die Polizei im Stadtpark von Weißenhorn zwei Männer im Alter von 26 und 19 Jahren, die dort Alkohol tranken.

In Vöhringen war ein 19-Jähriger im Auto mit einem ebenso alten Bekannten unterwegs. Die Polizei hielt die beiden am Samstagabend in der Illerberger Straße auf. Sie wohnen nicht in derselben Wohnung und hatten auch so keinen triftigen Grund für ihre Fahrt.

An der Vöhringer Autowaschanlage in der Rudolf-Diesel-Straße haben am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr zahlreiche Menschen ihre Autos gewaschen. Alle vier Boxen waren durch Fahrzeuge belegt, als die Polizei dort kontrollierte. Derzeit darf niemand sein Auto an der Waschanlage waschen, außer er ist Gewerbetreibender. Laut Polizei weist auch ein Schild an der Waschanlage darauf hin. Dieses wurde jedoch offenbar von allen vier Menschen, die alle privat dort waren, ignoriert. Bei einer erneuten Kontrolle um 17 Uhr waren wieder alle Boxen belegt.

Sonntagmittag erhielt eine Familie in der Storchenstraße immer wieder Besuch von einem Bekannten aus Baden-Württemberg. Um 14 Uhr stellten Beamte zudem eine größere Gruppe am Kellerbausee fest: Eine Familie aus Neu-Ulm hatte eine Familie aus Vöhringen unerlaubt besucht. Freitagnachmittag entdeckte die Polizei in der Straße Zum Klärwerk vier Menschen zwischen 22 und 27 Jahren in einer Garage, die jungen Leute grillten dort. Es stellte sich heraus, dass zwei von ihnen ohne triftigen Grund aus Neu-Ulm kamen und dort in verschiedenen Haushalten leben.