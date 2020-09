Sie haben eine Schlüsselrolle für die Stromversorgung, aber ihre Schönheit erschließt sich meist nur technisch Interessierten: die über 300 Umspannwerke der Netze BW (EnBW-Tochter) in Baden-Württemberg. Das könnte sich bald ändern. Die Netze BW und das Netzwerk Blühende Landschaft wollen die vorhandenen Grünflächen systematisch ökologisch aufwerten und die „Umspannwerke“ zu lebendigen und für Insekten attraktiven „Summspannwerken“ machen. In Dornstadt fiel jetzt mit einer symbolischen Aussaat der Startschuss für das landesweite Projekt.

Viele Grünflächen bleiben frei

In den Umspannwerken wird Strom aus den großen überregionalen Leitungen (meist 110 Kilovolt) für die Weiterverteilung in der Fläche heruntertransformiert. Neben den notwendigen Transformatoren und Schalteinrichtungen gibt es dort oft Grünflächen, die für Erweiterungen, als Ersatz oder aus Sicherheitsgründen frei bleiben.

„Diese Wiesen haben wir in der Vergangenheit konventionell bewirtschaftet und ansonsten weitgehend in Ruhe gelassen“, erklärt laut Mitteilung Christoph Müller, Geschäftsführer der Netze BW, bei der Veranstaltung. „Jetzt wollen wir daraus mehr machen, gezielt bedrohten Lebensräume schützen und Artenvielfalt fördern – das gehört zu unserem Anspruch an Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Deshalb haben wir auch vor kurzem die Nachhaltigkeitscharta des Landes unterzeichnet.“

Bis zu 10 000 Quadratmeter groß

Die Netze BW will die ungenutzten Flächen nach und nach in bunte, artenreiche Blumenwiesen umwandeln – die Größe reicht dabei je nach Umspannwerk von 700 bis zu 10 000 Quadratmeter. Unterstützt wird sie vom Netzwerk „Blühende Landschaft“. Dieses bundesweit aktive Netzwerk habe es sich zum Ziel gesetzt, die gesamte Kulturlandschaft wieder für Bienen, Hummeln und Co. aufblühen zu lassen und arbeitet mit Landwirten, Kommunen, Naturschützern und vielen weiteren zusammen.

Leiter Matthias Wucherer verweist auf die ökologischen Hintergründe des Projekts: „Wiesen auf nährstoffarmen Böden, auf denen viele spezielle Pflanzen leben, von denen sich vor allem auch bedrohte Wildbienenarten ernähren, werden immer seltener. Hier können Landwirte bei aller Motivation nicht helfen, denn sie sind wirtschaftlich auf nährstoffreiche, produktive Böden angewiesen.“

Bereits vier Mal erprobt

An vier Standorten der EnBW-Tochter wurde das Konzept im vergangenen Jahr bereits erprobt. Nach dem Startschuss in Dornstadt sollen ab jetzt jedes Jahr weitere Standorte hinzukommen. Die Natur brauche allerdings ein bisschen Zeit: Von der Aussaat des jeweils speziell für die jeweilige Region zusammengestellten Saatguts bis zur (fast) selbständigen Blumenwiese dauere es einige Jahre. Am Ende stehe über das gesamte Jahr hinweg dann „ein reichhaltiges Angebot“ für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und viele andere Bestäuber. Mit 30 bis 60 Pflanzenarten pro Quadratmeter entstünden rund um die technischen Anlagen „echte Hotspots der Biodiversität“ – bunte Oasen für die heimische Insektenwelt, die Nahrung, Schutz und Rückzugsraum bieten.

Über fehlenden Rückenwind könne das Projekt nicht klagen: Ministerialdirektor Helmfried Meinel vom Umweltministerium Baden-Württemberg erklärte in Dornstadt: „Überall, auch in Baden-Württemberg, ist die biologische Vielfalt massiv bedroht. Sie zu schützen, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der sich die Netze BW stellt. Mit der Ansaat einst für diese Landschaft typischer blütenbunter Wiesen bekommen Insekten ein Stück Lebensraum zurück. So können Arten in ihrer Vielfalt geschützt werden.“

Auch die OEW unterstützen das Vorhaben

Auch Barbara Endriss, Geschäftsführerin des EnBW-Anteilseigners Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW) lobte laut Mitteilung: „Die ‚Summspannwerke‘ sind eine hervorragende Idee – die Blumenwiesen bieten nicht nur einen Lebensraum für heimische Insekten, sie sehen auch wunderbar aus.“ Und Dornstadts Bürgermeister Rainer Braig erklärte: „Die Aktion ist ein gutes Beispiel dafür, was alles möglich ist, wenn man gewillt ist, etwas zu tun. Die Umwandlung der vorhandenen Grünflächen der Umspannwerke in blühende Wiesen ist ein wichtiger Beitrag zu mehr Biodiversität.“

Gemeinsam mit Christoph Müller und Matthias Wucherer schritten die Gäste anschließend zur Tat und säten auf dem Gelände Samen von heimischen, wilden Blumenwiesenpflanzen aus der Naturregion aus. Bereits im nächsten Frühjahr wird man an dieser Stelle die ersten Blüten und Blumen sehen – und hoffentlich auch das Summen und Brummen der Blütenbesucher hören.