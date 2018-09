Vom Helfer zum Dieb: Dreister Betrüger ergaunert Geld von Seniorin

Mit einer dreisten Masche hat ein Dieb am Montag in Ulm einen größeren Geldbetrag ergaunert. Erst bot der bislang noch Unbekannte einer 85-Jährigen seine Hilfe an, später legte er sie rein und floh mit dem Geld.

Demnach brachte die Seniorin am Montag kurz nach 11 Uhr ihre Einkäufe nach Hause. Auf der Straße zu ihrer Wohnung – in der Wörthstraße in Ulm – traf die 85-Jährige auf einen Mann. Dieser bot ihr Hilfe an. Während er mit der Frau die Einkäufe zu ihrer Wohnung brachte, erzählte der Unbekannte er sei Polizist. Er erzählte von Einbrechern in der Nähe und bot an, zu überprüfen, ob ihre Wertsachen in der Wohnung noch da sind. Die Frau schaute nach und übergab dem angeblichen Polizisten einen größeren Geldbetrag. Der nahm das Geld mit und lief davon.

Die Frau informierte die richtige Polizei. Die Kriminalpolizei ermittelt und versucht den Unbekannten zu finden. Die 85-Jährige konnte den Mann beschreiben. Dieser sei etwa 50 Jahre alt und habe eine Brille und eine Baseball-Kappe getragen. Der Mann sprach hochdeutsch.

Die Polizei mahnt zur Vorsicht und gibt folgende Tipps: