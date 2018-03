Volltrunken in den Blaubeurer Ring

Zwei Autos sind am Sonntag im Blaubeurer Ring in Ulm aufeinandergeprallt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Demnach fuhr gegen 14.30 Uhr ein VW in den Kreisverkehr. Er nahm einem Opel die Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der Opel kam von der Straße ab. Er prallte gegen ein Verkehrsschild.

Die Polizei kam zur Ermittlung des Unfallhergangs hinzu. Im Gespräch mit dem VW-Fahrer rochen die Polizeibeamten Alkohol in seinem Atem. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Zudem musste er eine Blutprobe abgeben. Den 42-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.