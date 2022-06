Vollsperrung der B311 kurz vor Ulm wegen Belagsarbeiten

Ab Mittwoch, 8. Juni, wird auf einer Länge von rund 1,8 Kilometern schadhafter Fahrbahnbelag der Bundesstraße 311 zwischen Einsingen und Ulm-Donautal erneuert. Während dieser Maßnahme wird die B 311 im Baustellenbereich voll gesperrt, informiert das Regierungspräsidium Tübingen. Die Arbeiten sollen bis Mittwoch, 22. Juni, dauern - je nach Witterungsverhältnissen im Zeitraum der Bauarbeiten. Der Verkehr wird bis dahin umgeleitet.

Die Umleitung von Ehingen nach Ulm erfolgt bei Erbach auf die L 240 nach Donaustetten über die Auffahrt der B 30 bei Donaustetten bis zur Abfahrt der B30 nach Ulm-Donautal. Über die Wiblinger Allee und die die Hans-Lorenser Straße führt die Umleitung in das Industriegebiet Donautal und weiter über die Siemensstraße, Daimlerstraße und Benzstraße zurück auf die B 311. Der Verkehr von Ulm kommend in Fahrtrichtung Ehingen wird in die Graf-Arco Straße ausgeleitet und dann ab der Hans-Lorenser Straße in umgekehrter Richtung geführt.

Verbesserte Verkehrssicherheit

Durch die Belagsarbeiten werden die Spurrinnen, Verdrückungen, massiven Rissbildungen sowie die offenen Quer- und Längsfugen beseitigt. Die Maßnahme dient laut Regierungspräsidium der Verbesserung der Verkehrssicherheit und ist zur Substanzerhaltung der Straßeninfrastruktur erforderlich.

Die Kosten für die Fahrbahndeckenerneuerung belaufen sich auf zirka 450 000 Euro und werden vom Bund getragen.