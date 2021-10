Volle Parkhäuser, volle Innenstadt: Tausende genießen den verkaufsoffenen Sonntag in Ulm

Wo sonst an einem Sonntag rund um das Ulmer Münster beschauliche Ruhe herrscht, drängten sich Tausende Besucher zwischen den Verkaufsständen, Buden und Imbissständen. Auch die meisten Einzelhändler haben sich in der Innenstadt am verkaufsoffenen Sonntag beteiligt. Dementsprechend viele Menschen strömten in die Boutiquen, Buchläden und Straßencafés an der Hirschstraße und drum herum.

„Ausgehungert“ nach solchen Märkten

Neben der klassischen Bratwurst finden die Besucher auf dem Münsterplatz exotische Spezialitäten wie Frühlingsrollen und Pita oder Bio-Produkte. Auch wenn die Veranstalter mit Plakaten darauf hingewiesen hatten, auf den Märkten einen Mund- und Nasenschutz zu tragen, wo ein Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten werden kann, hielten sich nur wenige Besucher auf der Freiluftshoppingmeile daran.

„Die Leute sind nach den Monaten des Lockdown ausgehungert nach solchen Märkten“, sagt Nikolas Maier-Mangold aus Ulm, der mit seinen Antikmöbeln auf den Stufen der historischen Valentinskapelle steht. Seit mehr als 20 Jahren sei er schon auf dem Antik- und Kunsthandwerkermarkt, wie er sagt.

Als einer der letzten Händler für restaurierte Schränke, Tische und Stühle bietet er ein echtes Highlight auf dem südlichen Münsterplatz. Erwartung an seinen Tagesumsatz habe er schon seit Langem nicht mehr, sagt Maier-Mangold und zeigt sich dennoch begeistert vom Ulmer Marktsonntag: „Ich liebe diesen Markt, weil er sehr gut bei den Kunden akzeptiert ist und die Stimmung immer super ist.“

Derzeit sei der Biedermeierstil angesagt

Auch wenn er hier gelegentlich schon mal sehr hochpreisige Möbelstücke verkauft habe, sei die Veranstaltung vor allem gut, um wieder auf sich aufmerksam zu machen. Derzeit sei der Biedermeierstil bei den Liebhabern angesagt, erklärt der Händler und ergänzt, dass der Kunde auf Klasse statt Masse achte, sagt Maier-Mangold und stellt ein Schild mit der Aufschrift „verkauft“ auf einen aus Nussbaum furnierten Schreibsekretär, der aus der Mitte des 19. Jahrhundert stammt. „Der geht nach Hamburg“, erklärt der Händler sichtlich stolz.

Blick in die Hirschstraße am Marktsonntag. (Foto: Andreas Brücken)

Beneidenswert findet er, wie er sagt, derweil seine benachbarten Verkäufer mit ihren unzähligen kleinteiligen Kunstschätzen und Sammlerstücken: Eine Violine mit zwei abgerissenen Saiten, ein Kruzifix, an dem dem Heiland der linke Arm fehlt oder Orden für längst vergangene Heldentaten sind dort zu finden.

Veranstalter zufrieden

Der Veranstalter des Verkaufsoffenen, der Ulmer Verein „City Marketing“ zeigte sich sehr zufrieden von der Resonanz, ein „großer Erfolg“ sei der Nachmittag gewesen. Zahlreiche Besucher kamen aus dem weiten Umland, um durch die Stadt zu bummeln, einzukaufen und den Sonntag in Ulm bei goldenem Herbstwetter zu genießen. Sandra Walter, die Ulmer Citymanagerin stellte fest: „In unseren Augen war der Tag sehr erfolgreich. Die Frequenz hat dem Handel sehr gutgetan und es war schön zu sehen, dass wir den zahlreichen Besucherinnen, Besuchern und Familien einen tollen und erlebnisreichen Tag in Ulm bescheren konnten.“

Münsterplatz am Marktsonntag. (Foto: Andreas Brücken)

Bereits am frühen Morgen fanden sich die ersten Besucher auf den Märkten rund um das Münster ein und schlenderten durch die bunt gemischten Stände. Auch die Vorführungen des Turngau Ulm vor der Kulisse des Ulmer Münsters erfreuten sich einer begeisterten Zuschauerzahl. Cheerleader, Ballettgruppen, Solokünstler und Rope Skipper sorgten bei flotter Musik für Unterhaltung und bekamen ihren wohlverdienten Applaus.

Parkhäuser sehr gut gefüllt

Ab 13 Uhr öffneten die Geschäfte und profitierten bei strahlendem Sonnenschein ebenfalls von der positiven Stimmung und Einkaufsfreude der Kunden. Die Straßen und Geschäfte waren gefüllt, die Gäste entspannt – „ein herrlicher Einkaufstag für Groß und Klein“. Ab Mittag waren die Parkhäuser sehr gut gefüllt. Die Gäste kamen nicht nur aus der Region, sondern bis aus Heidenheim, Aalen, Günzburg, Allgäu und dem Bodenseeraum.

Auch ein Impfangebot ohne Voranmeldung im Stadthaus wurde „gut angenommen“ und von zahlreichen Besuchern des Ulmer Marktsonntags genutzt.

Bis zu 10 000 Euro für makellose Raritäten

Helga Körner aus Deggingen ist eine der Hobbysammlerinnen und Sammler, die ebenfalls auf dem Antik- und Kunsthandwerkermarkt versuchen, die Schätze vom Keller und Dachboden zu verkaufen. „Noch vor 20 Jahren haben wir auf Flohmärkten und Spielzeugmärkten alles eingekauft, was wir und leisten konnten.“ Doch im Laufe der Jahre habe sich herausgestellt, dass ihre Kinder an den Tellern, Tassen und Gläsern kein Interesse hätten, sagt Kröner und zieht ein Stofftier mit dem legendären Knopf im Ohr aus einem Regal: „Makellose Raritäten aus der Vorkriegszeit werden auf Auktionen mit bis zu 10 000 Euro gehandelt.“

Antiquitätenhändler Nikolaus Maier-Mangold. (Foto: Andreas Brücken)

Doch sei für die meisten anderen Sammlerstücke der Markt in den vergangenen Jahre überfüllt und die Preise dementsprechend gefallen. „Meistens bekomme ich nicht einmal den Wert in Euro, den ich in D-Mark bezahlt habe“, gibt die Hobbyhändlerin ernüchtert zu und handelt gleich darauf mit einer Kundin den Preis einer Teekanne von zwölf auf zehn Euro aus. Die Anfahrt, das Standgeld und die Kosten für die Übernachtungen sollten zumindest gedeckt sein, räumt Körner ein.

Auch Straßenmusiker präsentieren sich

Im Gegensatz dazu präsentieren die beiden Straßenmusikanten Marco Contino am Schlagzeug und Sänger Gianluca Scuro mit seiner Gitarre Rock- und Popsongs der Gegenwart. Dutzende Schaulustige haben sich im das Duo im Halbkreis versammelt, um die Hits der 2000er zu hören.

Stand auf dem Ulmer Marktsonntag. (Foto: pr)

Im Instrumentenkoffer, den die Beiden vor sich aufgestellt haben, glitzern schon zahlreiche Münzen, und einige Scheine sind ebenfalls dazwischen zu finden. Mit dem Publikum des Marktsonntags seien sie sehr zufrieden, sind sich die Musiker einig, wenngleich Frontmann Gianluca einräumt, dass ihr Metier eigentlich Clubs oder Bars seien und nicht die Straße. Deshalb habe er auch noch am Vormittag mir den niedrigen Temperaturen zu kämpfen gehabt. „Wenn die Sonne wärmt, fällt das Gitarre spielen leichter.“

Präsenz für die Kunden zeigen

Claudia Altschäffl fällt dagegen der Blick auf die möglicherweise letzten warmen Sonnenstrahlen des Jahres schwer. Sie hat ihren Tabakladen ebenfalls am Sonntag geöffnet und holt tief Luft: „Es macht heute keinen Spaß“, gibt sie zu. Die Hoffnung auf einen Rekordumsatz mit Luxuszigarren oder edlen Bränden habe sie sich schon gar nicht gemacht, wie sie sagt und ergänzt, dass sie den Marktsonntag nutzen wolle, um Präsenz für ihre Kunden zu zeigen.