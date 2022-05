Volksbanken und Raiffeisenbanken 2021 weiter auf Erfolgskurs

Die Genossenschaftsbanken der Bezirksvereinigung Ulm/Alb-Donau Kreis haben sich im Geschäftsjahr 2021 erneut als verlässlicher Partner in anhaltend turbulenten Zeiten erwiesen. Das teilt die Vereinigung, zu der auch die Volksbank Laichinger Alb gehört, mit. Sowohl bei den aufgenommenen Kundengeldern als auch bei ausgereichten Krediten verzeichnen sie eigenen Angaben zufolge einen deutlichen Zuwachs. Die Bilanzsumme erhöhe sich um 6,7 Prozent auf mehr als 6 Milliarden Euro.

Volks- und Raiffeisenbanken erwirtschaften solides Ergebnis

Die sieben Volks- und Raiffeisenbanken der Bezirksvereinigung hätten in einem von vielfältigen Belastungen geprägten Geschäftsjahr 2021 dank eines lebhaften Kundengeschäfts erneut ein solides Ergebnis erwirtschaften und so ihren Erfolgskurs fortsetzen können. Dabei stieg ihre Bilanzsumme um 6,7 Prozent auf insgesamt 6,3 Milliarden Euro. Ihr Vorsitzender Ralph Blankenberg beurteilt die Ertragslage der Genossenschaftsbanken trotz anhaltend schwieriger Rahmenbedingungen als stabil und verweist auf eine grundsolide Eigenkapitalausstattung.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hätten die Genossenschaftsbanken über alle Kundengruppen hinweg ihre Kreditbestände deutlich um 7,6 Prozent auf 3,9 Milliarden erhöht. Haupttreiber hierbei sei erneut die Immobilien-Finanzierung gewesen: Allein die Nachfrage für langfristige Wohnungsbaukredite verzeichnete einen Anstieg von 10,3 Prozent, gefolgt von den gewerblichen Krediten, die mit einem Plus von 8,5 Prozent zu Buche stehen.

Die zurückhaltenden Konsumausgaben durch die anhaltende Pandemielage zeigten bei den Konsumentenkrediten ihre Wirkung: Diese sanken um 10,1 Prozent. Im zweiten Corona-Jahr erfuhren auch die Kundeneinlagen einen weiteren Zuwachs: Als Spiegelbild zurückhaltender Konsumausgaben und zugleich als Indikator für das große Vertrauen, das die Mitglieder und Kunden den Genossenschaftsbanken entgegenbringen würden, weisen diese einen Anstieg von 3,8 Prozent auf rund 4,3 Milliarden Euro aus. Während sich die Bestände der Spareinlagen und der befristeten Einlagen im abgelaufenen Geschäftsjahr reduzierten, stiegen die Sichteinlagen um 14,5 Prozent auf knapp 3 Milliarden Euro.

Mit dem überdurchschnittlichen Wachstum im Kundengeschäft konnte im Gegensatz zu den Vorjahren der Zinsüberschuss um 7 Prozent erhöht werden. Ebenso erfuhr der Provisionsüberschuss einen kräftigen Zuwachs von 3,8 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Die Banken verfügten damit über eine solide Eigenkapitalausstattung und seien gut gerüstet, um den gesetzlichen Anforderungen und Herausforderungen des Marktes gerecht zu werden.

Zuwachs an Kundenvolumen

Sehr erfreut zeigten sich die Vorstände der Bezirksvereinigung zudem über den erneuten Zuwachs des betreuten Kundenvolumens, bestehend aus bilanziellen und außerbilanziellen Kundenkredit- und Anlagevolumen. Es stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr um insgesamt 9,5 Prozent auf nunmehr knapp 13 Milliarden Euro. „Diese Entwicklung beweist, dass sich Unternehmen und Selbstständige sowie Privatkunden gerade in so herausfordernden Zeiten wie diesen voll auf uns verlassen können. Damit konnte das langjährig aufgebaute Kundenvertrauen in die Genossenschaftsbanken noch weiter gestärkt werden“, so der Vorstandsvorsitzender der Bezirksvereinigung.

Die sieben Genossenschaftsbanken sind mit 58 Geschäftsstellen und einem Netz von 70 Geldautomaten sowie 48 Aus- und Einzahlungsgeräten in Ulm und dem Alb-Donau Kreis vertreten. Vor Ort stehen den insgesamt knapp 111 000 Mitgliedern insgesamt 922 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter 53 Auszubildende beratend zur Seite. Als fest in die Region verwurzelte Genossenschaftsbanken sei es ein wichtiges Anliegen, Unterstützung und Hilfe zu bieten, wo immer es möglich sei, so der einhellige Tenor aus der Runde der Vorstände. In diesem Sinn seien auch im Jahr 2021 rund 900 000 Euro Spenden und Sponsorings in die Region vergeben worden, um damit die wertvolle und wichtige Arbeit zahlreicher gemeinnütziger Vereine, sozialer und karitativer Organisationen und Einrichtungen zu unterstützen.

Zurückhaltung mit Ausblick auf Geschäftsjahr 2022

„Die Volksbanken und Raiffeisenbanken sind 2021 trotz Pandemie und deren Folgen weiter stabil unterwegs“, resümiert Blankenberg. „Die Institute verfügen über eine gute Liquidität, eine starke Eigenkapitalausstattung und können daher aus einer gefestigten Position mit solider Ertragslage weiter agieren.“ Für den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022 gab sich Blankenberg jedoch eher zurückhaltend: führen doch Belastungen der Corona-Spätfolgen (zum Beispiel Lieferkettenprobleme), steigende Verbraucher- und Rohstoffpreise sowie die weitere Entwicklung des Ukraine-Kriegs, verbunden mit Zinserhöhungen an den Geld- und Kapitalmärkten zu vielen Unwägbarkeiten für die Konjunktur, wie allgemeine Verunsicherung und daraus resultierend zurückhaltende Investitionsneigungen. Die Dauer dieser Unsicherheit hänge vor allem von der Dauer des Ukraine-Kriegs ab.