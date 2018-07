Volksbank Ulm-Biberach setzt ein Zeichen

Kurz vor dem Weihnachtsfest zeigen die Menschen gerne ihre Hilfsbereitschaft. Auch die Volksbank -Biberach setzt in diesen Tagen ein Zeichen. Gestern stellten Vertreter des Instituts die neue Volksbank-Stiftung -Biberach vor.

Sie soll sich in vielfältiger Weise engagieren - im sozialen Bereich, aber auch für Kultur, Sport, Bildung und Wissenschaft. "Wir wollten auch in schwierigen Zeiten Gutes tun", so Vorstandssprecher Hans-Joachim Rupf. Die Volksbank-Stiftung ist entstanden aus der Zusammenführung des "Förderwerks der Ulmer Volksbank" und der "Mitgliederstiftung der Volksbank Biberach". Genau wie die Vorgängerinnen will sich die neue Stiftung für die Region und ihre Bewohner einsetzen. 100 000 Euro beträgt das Grundkapital, die Zinserträge werden jedes Jahr an geeignete Empfänger ausgeschüttet. "Die Stiftung ist nachhaltig angelegt", so Rupf. (mgo)