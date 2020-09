Volksbank klimaneutral

Erst vor wenigen Monaten hatte die Volksbank Ulm-Biberach den laut eigener Aussage „ersten Meilenstein“ auf dem Weg zur Klimaneutralität erreicht und ihren Fuhrpark klimaneutral gestellt. Jetzt hat Ralph P. Blankenberg, Vorstandssprecher der Volksbank, bekanntgegeben: „Ab sofort arbeiten wir zu 100 Prozent klimaneutral.“

Allerdings könne „kein Unternehmen sämtliche CO2-Emissionen vermeiden“, erklärt Vorstandskollege Stefan Hell. „Auch unsere Reduzierungspotenziale unterliegen technischen und wirtschaftlichen Grenzen.“ In ihrer Bilanzierung hat die Bank alle direkten, indirekten und mobilen Emissionen berücksichtigt, entstanden durch Energienutzung (Strom und Fernwärme), Dienstreisen, Anschaffung elektronischer Geräte (PCs, Notebooks, Geldausgabeautomaten), durch Arbeitswege der Mitarbeiter, Papier- und Wasserverbrauch sowie durch die Verpflegung bei Besprechungen und Kundenterminen.

Die in Summe entstandenen, „nicht vermeidbaren 1172 Tonnen Kohlendioxid“ habe die Bank durch den Erwerb von CO2-Minderungszertifikaten ausgeglichen. Über ihren Partner, die First Climate AG, werde das Klimaschutzprojekt „Vermiedene Abholzung in der Amazonas Region Madre de Dios, Peru“ zur nachhaltigen Forstwirtschaft unterstützt.