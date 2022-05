Virtuelle Reise mit dem Bulli durch Europa

Anlässlich der Europawoche lädt das Europe Direct Zentrum im Donaubüro Ulm/Neu-Ulm zur Online-Reportage „Hundert Menschen Europa – Seit 25 Jahren im Bulli unterwegs“ ein. Los geht’s am Montag, 2. Mai 2022, um 19 Uhr. Zu Gast ist Oliver Lück, Buchautor und Fotograf. Er stellt in vielen Bildern und O-Tönen Menschen aus unterschiedlichen Ecken Europas vor, die von Träumen, Wünschen, aber auch von alltäglichen Sorgen berichten. Sie sind so unterschiedlich und einzigartig, und sie gehören doch zusammen als europäische Nachbarn – nicht nur geografisch oder politisch, vor allem emotional. Die Veranstaltung läuft über Zoom. Wer dabei sein möchte, kann das unter folgendem Link tun: https://kurzelinks.de/Lueck. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Über die Chat-Funktion besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich mit Oliver Lück auszutauschen, heißt es in der Medienmitteilung der Veranstalter. Es handelt sich um eine gemeinsame Veranstaltung mit den Europe Direct Zentren Friedrichshafen, Karlsruhe, Ostalb, Stuttgart und Saarbrücken sowie dem Staatsministerium Baden-Württemberg. Sie findet in der Europawoche als Teil der Reihe „12 Sterne für Europa" des Staatsministeriums Baden-Württemberg statt und wird von diesem finanziell unterstützt.