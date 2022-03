Vier Schülerinnen nach Laborversuch in Klinik

Vier junge Frauen, allesamt Schülerinnen, mussten am Mittwoch nach einem Laborbesuch in ihrer Schule in eine Ulmer Klinik.

Rettungsdienst rückte an

Eine Klasse und ihre Lehrerinnen hielten sich gegen 13 Uhr im Labor der Ulmer Schule auf. Sie reinigten Glasbehälter, die sie zuvor unter dem Luftabzug entleert hatten, berichteten sie später der Polizei.

Dennoch sei den zwischen 17 und 24 Jahre alten Schülerinnen plötzlich übel geworden. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Frauen und brachte sie in eine Klinik. Die Feuerwehr durchlüftete das Labor, so dass keine Gefahr mehr bestand.

Was ist geschehen?

Die Gewerbe- und Umweltermittler der Polizei haben nun die Ermittlungen aufgenommen um festzustellen, was genau geschehen ist. Diese Ermittlungen dauern noch an.