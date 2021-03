Vier Männer feiern Party in Hotel

In der Nacht zum Sonntag ist der Neu-Ulmer Polizei eine Ruhestörung in einem Hotel in der Dieselstraße gemeldet worden. Als die Beamten dort eintrafen, feierten vier Männer gerade eine Party auf einem der Appartements. Zwar sind derzeit touristische Übernachtungen in Hotels wegen der Corona-Pandemie verboten, Geschäftsreisende können sich dagegen ein Zimmer nehmen.

Das heißt aber nicht, dass sie zusammen eine Party feiern dürfen. Ein 46-jähriger Pole zeigte sich während der Kontrolle äußerst unkooperativ und war zudem deutlich alkoholisiert. Die Beamten wurden von ihm mehrmals beleidigt und beschimpft, so die Polizei.

Sie riefen Verstärkung und brachten den 46-Jährigen zur Identitätsfeststellung auf die Dienststelle. Da er sich gegen die Mitnahme sperrte, wendeten die Beamten Gewalt an und fesselten den aggressiven Mann. Auf der Fahrt zur Dienststelle habe der Mann aus Wut mehrmals mit dem Kopf gegen die Seitenscheibe des Streifenfahrzeugs geschlagen, heißt es im Polizeibericht. Als er dann auf der Dienststelle über Schmerzen an der Nase klagte, wurde ein Rettungsdienst zur Versorgung des Mannes hinzugezogen. Aufgrund der Beleidigung gegenüber den Polizeibeamten wurde mit dem diensthabenden Staatsanwalt Rücksprache gehalten.

Nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten, und da sich der 46-Jährige zwischenzeitlich wieder beruhigt hatte, konnte er nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden. Gegen die anderen drei Männer wurden Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz und wegen Ruhestörung eingeleitet.