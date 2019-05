Vier Männer stehlen mehrere hochwertige Parfum-Flaschen

Vier Männer haben am Mittwoch in einem Ulm Geschäft mehrere hochwertige Parfum-Flaschen gestohlen.

Die Verdächtigen seien laut Polizeiangaben gegen 13 Uhr in einem Geschäft in der Hirschstraße gewesen. Ein Zeuge habe gesehen, dass sich die Männer auffällig verhielten und mehrere Parfums in Taschen und Rucksäcke steckten.

Danach verließen die Männer das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Die alarmierte Polizei suchte nach ihnen und sah sie nicht weit vom Geschäft entfernt. Sie nahm die Verdächtigen vorläufig fest und stellte das Diebesgut sicher. Die Männer im Alter zwischen 26 und 50 Jahren müssen jetzt mit einer Strafanzeige rechnen.