Vier Livekonzerte in drei Autokinos an einem Abend – Radio 7 veranstaltet Großevent

Vier Livekonzerte in drei Autokinos an einem Abend – dieses Großevent veranstaltet der Radio 7 am 27. Mai. Mit dabei sind laut Ankündigung Michael Patrick Kelly, Glasperlenspiel, Joris und Lotte. Die vier Künstler werden an diesem Abend nacheinander jeweils etwa 30 Minuten spielen, sie sind dabei auf drei Autokinos in Friedrichshafen, Crailsheim und Ulm verteilt.

Im Autokino Ulm auf dem Volksfestplatz der Messe Ulm wird Michael Patrick Kelly live vor Ort auftreten. Dabei präsentiert das ehemalige Mitglied der Kelly Family auch seine neue Single „Beautiful Madness“, eine Pop-Hymne, die manch einem schon als Titelmelodie der siebten Staffel der VOX-Fernsehshow „Sing meinen Song“ bekannt ist.

Alle Konzerte werden live auf die Leinwände der anderen Autokinos übertragen. Die Sänger geben den Staffelstab von Kino zu Kino weiter. Eröffnen wird den Konzertabend Radio-7-Musikchef Matze Ihring in Friedrichshafen, Frank Januschke moderiert die Konzerte in Ulm und Crailsheim. Der Ton wird, wie beim Autokino, über eine UKW-Frequenz ins Autoradio übertragen. Tickets gibt es nicht zu kaufen, sie werden ausschließlich im Internet auf www.radio7.de verlost.