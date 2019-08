Vier kleine Papageien auf Parkplatz ausgesetzt

Vier kleine Papageien sitzen in einem Vogelkäfig – und das mitten auf einem Pendlerparkplatz an der A7 bei Illerberg.

So fand eine Frau die Vögel nach Angaben der Polizei vor. Die aufmerksame Bürgerin entdeckte die vier grau-blauen, kleinen Papageien, sogenannte Unzertrennliche oder Agaporniden, am Donnerstagvormittag in einen Vogelkäfig. Die Finderin brachte die auffälligen Vögel ins Tierheim, dieses verständigte die Polizei.

Wer hat etwas zu den Papageien auf dem Parkplatz gesehen?

Diese sucht nun Zeugen: Wer kann Angaben zur Herkunft der Papageien machen oder hat etwas in diesem Zusammenhang am Pendlerparkplatz an der A7 beobachtet?

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Polizei Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550.