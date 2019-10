Vielseitige Perfektion

Ole Münder heißt der neue Erste Beigeordnete der Stadt Bad Waldsee. Der bisherige Leiter des Fachbereichs Schule der Stadt Würzburg setzte sich in einer Stichwahl gegen Monika Ludy-Wagner durch. Diese Personalentscheidung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend im Haus am Stadtsee vor rund 180 Zuhörern getroffen. Außerdem haben sich die Stadträte gegen einen Bürgerentscheid zum geplanten Rasthof an der B 30 ausgesprochen. Die benötigte Zweidrittel Mehrheit wurde knapp verfehlt.