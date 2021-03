Viele Menschen abgewiesen: Impfzentrum nimmt Stellung

Das Ulmer Impfzentrum, bestehend aus dem zentralen Impfzentrum (ZIZ) und dem Kreisimpfzentrum (KIZ), nimmt Stellung zu Berichten, wonach zuletzt viele Menschen abgewiesen wurden.

Der Ärztliche Verantwortliche, Professor Bernd Kühlmuß, und David Richter vom DRK, das das Impfzentrum betreibt, führen dies in einer Mitteilung vom Mittwoch auf „Änderungen der Impfpriorisierungen“ zurück. Das Problem habe darin bestanden, dass die abgewiesenen Menschen zwar einen Termin buchen konnten, „aber nicht impfberechtigt waren“.

Dies habe vor allem Menschen der zweiten Prioritätsgruppe im Alter von 65 bis 79 Jahren betroffen, die wegen der bisherigen Zulassungsbeschränkungen des AstraZeneca-Impfstoffs nicht mit diesem Impfstoff geimpft werden durften. Jedoch: Dies scheint nun geklärt, so dass „diese Missverständnisse“ nicht mehr auftreten sollten. Kühlmuß und Richter bitten Impfwillige „dringend“ zu klären, ob tatsächlich eine Impfberechtigung vorliegt und welche Nachweise zum Impftermin mitgebracht werden müssen (auf www.impfen-bw.de).

Probleme mit der Hotline

Doch nicht alle Probleme scheinen gelöst. Da nun allein in Baden-Württemberg zusätzlich zirka zwei Millionen Menschen impfberechtigt seien, werde es zu einem massiven Andrang bei der Terminvereinbarung kommen. Offenbar scheine die Seite www.impfterminservice.de aktuell nicht erreichbar, die Hotline ebenfalls stark nachgefragt „und somit schwer erreichbar“. Als „problematisch“ bezeichnen es Kühlmuß und Richter, dass die Priorisierung mit einer so großen Zahl an zeitgleich Berechtigten „nur schwer einzuhalten“ sei.

Ansonsten laufe der Betrieb im Ulm „weiterhin gut und reibungslos“. Und bald auch auf Volllast. Die zur Verfügung stehende Impfstoffmenge habe sich in den vergangenen Wochen „spürbar erhöht“. Seit Anfang März würden täglich rund 2200 Menschen geimpft, und mittlerweile werde auch auch an Sonntagen, also an sieben Tagen die Woche, geimpft. Sobald das Impfzentrum ab 15. März auch im Zwei-Schicht-Betrieb (7 bis 22 Uhr) läuft, können bis zu 3000 Impfdosen pro Tag verabreicht werden können. Mehr lässt die Infrastruktur nicht zu.

Bislang mehr als 83 400 Impfstoffdosen verabreicht

Insgesamt wurden vom ZIZ/KIZ Ulm und dessen Impfteams bislang mehr als 83 400 Impfstoffdosen (inklusive Klinikpersonal und Pflegeheime) verimpft. Allein 172 Heime sind dem Impfzentrum zugeordnet, in einem großen Teil dieser Heime sei auch die Zweitimpfungen schon abgeschlossen.

Eingesetzt werden sollen die Mitarbeiter des Impfzentrums künftig auch für wohnortnahe Impfaktionen für mobilitätseingeschränkte Menschen. Als Pilotprojekt wurde in der vergangenen Woche ein Testlauf am Ulmer Eselsberg durchgeführt. Dieser verlief „sehr erfolgreich“, es wurden 90 Menschen geimpft.