Viele Fehler, aber einige Lichtblicke

Ein volles Wochenende haben die jungen Biathleten des DAV Ulm hinter sich. In der Slowakei waren die Jugend-Weltmeisterschaften und am Notschrei (Schwarzwald) der Deutschland-Pokal.

Junioren-WM: In Osrblie vermasselten drei Fehler im ersten Stehendschießen Mareike Braun ein besseres Ergebnis als Rang 32. „Klar stören mich die drei Fehler, aber der Rest war gut“, sagte die 18-Jährige. Ähnlich erging es Philipp Lipowitz, der im Einzel der Junioren auf Kurs Top Ten lag und beim dritten Schießen ebenfalls alles aus der Hand gab. Dass beim letzten Schießen dann auch nichts mehr ging, war fast schon egal. Das Rennen war mit fünf Fehlern zu diesem Zeitpunkt für ihn längst gelaufen (Platz 44).

Deutschland-Pokal: Am Notschrei hatte Sabrina Braun ähnliche Gefühle wie ihre Schwester Mareike. Sechs Fehler an Tag eins – das ist nicht der Anspruch der 18-Jährigen, die knapp die Qualifikation zur Jugend-WM verpasst hatte. Am zweiten Tag stand ein Supereinzel an. Zwar wurden es auch hier fünf Fehler, doch die Strafzeit lief Sabrina Braun wieder rein und sicherte sich in 19:24,9 Minuten über sechs Kilometer den Tagessieg. Bei den Juniorinnen sucht Lena Hanses weiter ihre Laufform des Vorjahres. Im Sprint wurde sie trotzdem Dritte und im Supereinzel Zweite. Zum Vergessen war der Sprint für die Jüngeren: In der Altersklasse (AK) 17 landete Lisa Kohler nur auf Platz 22, Kilian Seybold (AK16/21.) und die Elchingerin Mara Biedenbach (AK16/18.) erging es ähnlich. Nur Charlotte Gallbronner (AK16) bot als Zweite einen starken Wettkampfe. Im Supereinzel rehabilitierten sich die Ulmer. Kohler kam auf Platz acht. In der AK16 verpasste Gallbronner das Podest als Vierte knapp und und auch Biedenbach holte sich als Neunte ihre zweite Top-Ten-Platzierung. Bei den Jungs landete Kilian Seybold als 17. drei Minuten hinter Mathis Färber (Schönwald), der in 25:04,2 Minuten die Riege der Baden-Württemberger an der Spitze anführte.