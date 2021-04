Viele Astrazeneca-Termine in Ulm frei: Impfberechtigte Interessierte sollen sich melden

Die Mannschaft im Impfzentrum Ulm kommt immer besser voran. Die Einrichtung in der Messe nähert sich ihrer Maximalleistung: Seit Montag werden täglich rund 2400 Dosen verabreicht, 1500 mit dem Biontech- und 900 mit dem Astrazeneca-Impfstoff. Dieser ist allerdings nicht mehr ganz so begehrt.

Termine nicht mehr „voll ausgebucht“

Dies teilte am Montag der medizinische Leiter des Impfzentrums, Professor Bernd Kühlmuß, mit. Die Impftermine mit Astrazeneca seien nicht mehr „voll ausgebucht“. Am Montag habe zum Beispiel nur für die Hälfte der 900 verfügbaren Termine eine Buchung bestanden. Woran dies liegt? Möglicherweise, so Kühlmuß, an „einer gewissen Verunsicherung“, weil der Impfstoff in den vergangenen Wochen in die Schlagzeilen geraten war. Auf jeden Fall aber daran, dass es Altersbeschränkungen für diesen Impfstoff gebe.

Dies könne aber eine Chance sein für Menschen, die keine Bedenken haben, sich mit Astrazeneca impfen zu lassen. So hätten alle über 60-jährigen Impfberechtigten laut Kühlmuß momentan die Möglichkeit, „sehr schnell“ einen Impftermin zu erhalten, ebenso könnten auch impfberechtigte Menschen unter 60 Jahren, die keine Vorbehalte gegen den Impfstoff haben, „kurzfristig“ einen Termin erhalten.

Wichtig: Sie müssen sich dazu an den Impfterminservice wenden. Das Impfzentrum kann keine Termine vergeben; die Terminvergabe erfolge ausschließlich zentral über Telefon 116 117 oder online unter 116117.de oder www.impfterminservice.de. Wer impfberechtigt ist, erfahren Interessierte unter www.impfen-bw.de

Impfstoff kann vor Ort nicht gewechselt werden

An alle, die sich nicht mit Astrazeneca impfen lassen wollen, aber schon einen Termin mit diesem Impfstoff haben, hat Bernd Kühlmuß eine Bitte: Diese sollten den Termin „wieder stornieren“. Damit werde der Termin den impfberechtigten Menschen freigegeben, die älter als 60 sind, beziehungsweise keine Vorbehalte haben. Wichtig: Da die Termine nach Impfstoffverfügbarkeit eingestellt werden, gibt es keine Möglichkeit eines Impfstoffwechsels vor Ort.

Die Bilanz des Ulmer Impfzentrums kann sich sehen lassen: Bis Sonntagabend wurden insgesamt 149 972 Impfstoffdosen durch das Impfzentrum verimpft und zwar 103 000 im Zentralen Impfzentrum direkt, 40 400 in Pflegeheimen (Bewohner und Mitarbeiter) sowie 6600 Dosen für Klinikpersonal.