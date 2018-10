Viel Neues mit alten Bekannten

Ein Dampfhammer vokaler Kunst mit Doppelsinn: Wenn die Alten Bekannten die Bühne betreten, hat man ein Déjà-vu feinster Art, denn da stehen – teilweise – die Gesichter und Stimmen der beliebten „Wise Guys“ auf der Bühne, vorneweg Daniel „Dän“ Dickopf, Songwriter und -texter der Wise Guys, die sich im Juli 2017 auflösten, aber auch Nils Olfert und Björn Sterzenbach, beide bei einer der erfolgreichsten A-Cappella-Formationen der jüngsten Zeit erfolgreich. In anderer Hinsicht aber sind auch die „neuen“ in dieser Stimm-Band alte Bekannte. Clemens Schmuck kennt man unter Anderem als Mitglied der niederländischen Band Intrmzzo, und Ingo Wolfgarten hat zuletzt an der Seite von Gregor Meyle auf sich aufmerksam gemacht. Die Wise Guys lösten sich auf, weil es in der Gruppe das Gefühl gab, man müsse mal „etwas anderes“ ausprobieren – so „Dän“. Dieses andere: mehr eigene Texte, mehr ausprobieren können.

In Ulm stimmte alles, das Konzert im Kornhaus ausverkauft, und auch der Mix aus musikalisch hochrangiger Sangeskunst, Comedy-Einlagen, Eigenironie und stimmigen Coverversionen bekannter Künstler und Songs kam bestens an. Aus Michael Jackons „Billy Jean“ wurde „Billigjeans“, eine fröhlich-knallbunte Breitseite gegen schlechten Geschmack und Billigware. Musikalisch in Top-Form rissen die Musiker das Publikum mit, sparten nicht mit flachen und klugen Gags. Die Texte der Songs stammen von den Mitgliedern der Gruppe selbst und lassen auch mal nachdenkliche Momente zu: „Nordseewind“ ist eine Hymne der Entschleunigen und „Nur du allein“ nimmt das sensible Thema Depression in den Fokus.

Überwiegend aber waren die Songs Garanten für gute Laune und Spaß am Wortspiel: „Montagsallergie“ und „Rechthaber“ lebt ebenso von gekonnter Übertreibung und Groteske wie die mit Eigenironie gespickte Umdichtung des Evergreens „Unforgettable“ in „Unprofessionell“. Unprofessionell war bei dieser A-Cappella-Gruppe gar nichts. Das war beste Unterhaltung, wie man sie auch von den Wise Guys kannte, flottes Texten und zündende Rhythmen, die oft vergessen machten, dass das knackige Schlagzeug auch mit Mund und Mikrofon entsteht.

Die Wise Guys sind Legende, die Alten Bekannten auf Tour. Dass sie sich neben einem klasse Konzert auch für das katholische Hilfswerk Misereor einsetzen, setzte dem Sympathiefaktor das Krönchen auf.