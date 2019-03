Viel Frust und ein bisschen Hoffnung

Die Saison war reich an frustrierenden Momenten für den amtierenden Meister der ProB. Mitte November war nach einer Niederlage ausgerechnet gegen den Nachbarn Ulm der zweijährige Heimnimbus der Basketballer der Scanplus-Baskets Elchingen gebrochen, am Ende der Hauptrunde belegten die Elche in der Südgruppe nur Platz fünf und am vergangenen Sonntag verabschiedeten sie sich mit einer 74:81-Niederlage in Oldenburg schon im Achtelfinale aus den Play-offs. Den sportlichen Aufstieg, und damit das eigentliche Saisonziel, haben die Elche damit deutlich verfehlt. Um sich für die ProA zu qualifizieren, hätten sie erneut das Finale erreichen müssen. Was die Fachwelt der in großen Teilen unveränderten Mannschaft zugetraut hatte.

Der Vereinschef Andreas Werther analysiert den Misserfolg: „Wir hatten nicht die Chemie wie in der Saison davor. Es war nicht dieser unbedingte Siegeswillen in jedem einzelnen Spiel zu erkennen. Das war der Schlüssel.“ Für die Chemie in der Mannschaft ist in erster Linie der Trainer zuständig und auf genau dieser zentralen Position hat es im Sommer des vergangenen Jahres eben doch einen Wechsel gegeben. Dario Jerkic verabschiedete sich nach der insgesamt siebten Meisterschaft seiner Karriere und übernahm den Posten des Sportdirektors.

Bei dieser Entscheidung hatte auch ein bisschen der Frust darüber eine Rolle gespielt, dass die Elche trotz der sportlichen Qualifikation den Aufstieg nicht wahrnehmen konnten. Bei der Wahl des neuen Trainers hatte der Verein kein glückliches Händchen. Pero Vucica überwarf sich gleich mit Marko Krstanovic, der mit Sicherheit talentierteste Spieler im Kader der Elche war damit erst mal für viele Wochen raus. Mitte Dezember kam es zur Trennung von Vucica, aber grundsätzlich besser wurde es auch unter dessen Nachfolger Boris Kurtovic nicht.

Erste Personalentscheidungen bei den Elchingern werden wohl zwar erst in der kommenden Woche fallen. Aber es ist schwer vorstellbar, dass Kurtovic auch in der kommenden Saison Trainer der Elchinger Scanplus-Baskets ist. Im Verein und im Umfeld mehren sich die Stimmen, die für eine Rückkehr von Dario Jerkic plädieren. Der ziert sich allerdings und in der Vergangenheit hatte Jerkic immer wieder gesagt: „In der ProB kann ich mir das nur schwer vorstellen.“ Aber die Elche spielen bekanntlich Basketball und in dieser Sportart gibt es neben der sportlichen Qualifikation auch andere Wege zum Ziel.

Vereinschef Werther bestätigt jedenfalls, dass trotz des Scheiterns im Achtelfinale eine Lizenz für die ProA beantragt wird. Derzeit ist schließlich nicht absehbar, ob die Teilnehmer an den Finalspielen um die Meisterschaft in der ProB aufsteigen wollen. Vielleicht würde eine Etage höher auch der eine oder andere Verein sportlich oder finanziell gern kürzertreten. Dann könnte es plötzlich zwei oder sogar mehr freie Plätze in der ProA geben und es könnte Ende Mai oder Anfang Juni zu einem Wildcard-Verfahren kommen. Die Elche wären dann bereit. Und wenn sie den Zuschlag bekämen, würden sie den Aufstieg wahrnehmen.