Viel Arbeit für den Förderkreis Bundesfestung Ulm

Bei der Mitgliederversammlung des Förderkreises Bundesfestung Ulm konnte der Vorsitzende Matthias Burger rund 40 der 318 Mitglieder im Festungsmuseum Fort Oberer Kuhberg begrüßen. Im vergangenen Jahr konnten zahlreiche Projekte erfolgreich abgeschlossen und begonnen werden. Doch gab es auch Enttäuschungen.

Die Nachfrage und das Interesse an den Festungsanlagen ist nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Im Festungsmuseum, der Wilhelmsburg und in weiteren Anlagen fanden 444 Führungen mit etwa 9400 Besuchern statt. Durch Spendeneinahmen kann hier ein kleiner Teil der laufenden Kosten wie Betriebsstoffe für Mähgeräte, kleiner Renovierungsmaßnahmen und die Nebenkosten finanziert werden.

Für das größte Projekt in der Vereinsgeschichte musste der Verein an seine Finanzreserven gehen und ist nach wie vor auf finanzielle, materielle und aktive Hilfe von neuen Mitgliedern angewiesen: Es handelt sich um die Rekonstruktion des gemauerten Blockhauses auf dem Gelände des Festungsmuseums.

Nachdem die Baufirma Mayer-Madel den Keller sowie einen unterirdischen Zugang zum Fort nach rund sechsmonatiger Bauzeit fertiggestellt hatte, konnte am 18. Oktober in Anwesenheit von Bürgermeister Tim von Winning der Grundstein für den historischen Bauabschnitt gelegt werden. Noch vor der Winterpause konnten der massive Kalksteinsockel gesetzt und die ersten Ziegelsteine in Sonderanfertigung gemauert werden. In den kommenden Jahren wollen die ehrenamtlichen Mitglieder das Gebäude Stein für Stein wieder herstellen, nachdem es 1921 abgebrochen wurde – Helfer seien im Team sehr willkommen.

Neue Festungsgeschütze

Rund vier Wochen später konnte der Öffentlichkeit die Erweiterung der Ausstellung „Festungsgeschütze“ präsentiert werden. Zum Festungsgeschütz (2016) kamen drei verschiedene Mörser, wie sie in Ulm zum Einsatz gekommen wären, hinzu. Es handelt sich um je einen Zehn-, 25- und 60-Pfünder, die nach Originalplänen rekonstruiert wurden. Nach der umfangreichen Planung durch ein Mitglied konnten bei verschiedenen Firmen wichtige Bauteile in Auftrag gegeben werden. Der anstrengende Transport und der Zusammenbau erfolgten durch die Mitglieder.

Von der Öffentlichkeit bisher weitestgehend unbeachtet, konnten im Zeitraum Mai bis September 2018 im Fort Friedrichsau wesentliche Verbesserungen erreicht werden: Die baufällige, provisorische Holzbrücke konnte endlich durch eine Stahlkonstruktion ersetzt und mit einem Holzbelag versehen werden. Zuvor wurden Restarbeiten an den Schießscharten der Kehlcaponniere durchgeführt, der Kehlgraben davor ausgehoben, die Mauern von der Jugendfeuerwehr Ulm-Innenstadt gereinigt und das Fundament für die Brückenpfeiler und das Widerlager angefertigt. Das Projekt fand in enger Zusammenarbeit, finanziell wie planerisch, mit der Stadtverwaltung statt. Am Aktionstag „Ohne Auto mobil“ am 4. Mai können die Besucher in diesem Jahr die genannten Arbeiten besichtigen.

Im vereinseigenen Fort Safranberg sowie im Fort Oberer Eselsberg-Nebenwerk wurden die regelmäßigen Grünpflege- und kleinere Erhaltungsarbeiten geleistet. In letzterem Werk fand 2018 die Nacht- und der Tag des offenen Denkmals statt. Bei den Besuchern kam vor allem die nächtliche Aktion gut an. Hier konnten rund 400, am Folgetag circa 340 Personen gezählt werden.

Im Infanteriestützpunkt 58 (Muthenhölzle, NU) fanden die Arbeiten für die Rekonstruktion der Inneneinrichtung statt. Nach und nach werden hier die Holzböden, Tische, Sitzbänke, Tornisterbretter und Türen nach Originalplänen hergestellt und eingebaut. Ein besonderes Augenmerk liegt hier aber auf dem geplanten, nahe gelegenen Neubaugebiet „Illerpark“. Da der Stützpunkt nicht nur aus den sechs sichtbaren Bauwerken, sondern auch aus derzeit nicht sichtbaren Verbindungswegen (ehemalige Schützengäben) besteht, dürfen Wohngebäude und (öffentliche) Grünflächen nicht zu nahe an das bundesweit einmalige Ensemble heran gebaut werden.

Um das Kriegsspital ist es schlecht bestellt

Nach wie vor ist es um das einmalige Kriegsspital schlecht bestellt. Nachdem zu Beginn 2018 bekannt wurde, dass es um zwei Stockwerke aufgestockt werden soll, fanden intensive Gespräche statt. Sie sollten die Stadtverwaltung Neu-Ulm, das Landesamt für Denkmalpflege, den Stadtrat und die Öffentlichkeit mit sachlichen, historischen und denkmalpflegerischen Tatsachen von der Einmaligkeit des Reduits überzeugen. Dies gelang bedauerlicherweise nicht – unverständlich, da die starke, unwiederbringliche bauliche Veränderung mit dem Abriss des Augsburger Tors vergleichbar ist, so der Förderverein.

Für das laufende Jahr sind, neben dem erwähnten Blockhaus-Projekt und den laufenden Pflegemaßnahmen, folgende Veranstaltungen geplant: Fortsetzung des Projekts „Schülerbauhütte“ des Neu-Ulmer Lessing-Gymnasiums im Hornwerk des Fort Unterer Kuhberg; der 10. Tag der Festung am 2. Juni mit dem Fokus, Festungswerke entlang der Straßenbahnlinie 2 zu öffnen; Tag des offenen Denkmals am 8. September.