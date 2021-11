„Vicky“ erschnüffelt Drogen bei Passagier

Zollbeamte haben bei Kontrollen im ICE zwischen Göppingen und Ulm einen 34-jährigen Reisenden mit knapp 50 Gramm Amphetamin erwischt.

Wie der Ulmer Zoll am Donnerstag mitteilte, wurde die Ulmer Kontrolleinheit bei ihrem Einsatz am vergangenen Sonntag durch Rauschgiftspürhündin „Vicky“ unterstützt, die am Rucksack des jungen Mannes anzeigte. Dieser räumte daraufhin ein, ein Tütchen mit Amphetamin dabei zu haben.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung führte „Vicky“ die Ermittler erneut zu einer kleineren Menge Haschisch und Marihuana, die sich in der Küchenschublade befand.

Die Ermittlungen dauern an.