Vh bietet jetzt Yoga vor dem Bildschirm an

Die vh Ulm (Volkshochschule), wegen Corona seit 14 Tagen geschlossen, bietet ab sofort einige ihrer Angebote digital an. Mittels der Webinar-Möglichkeiten, die die VHS-Cloud bietet sowie mittels verschiedener Video-Konferenz-Plattformen, sei es gelungen, mehrere bereits bestehende Kurse aus dem Bereich Musik (Klavier, Gitarre und Querflöte) online weiterzuführen. Aber auch neue Kurse laufen an.

So würden jetzt laut Mitteilung weitere Angebote starten, im Fachbereich Deutsch als Fremdsprache (ein Kurs) zum Beispiel, in Gesundheit (drei Kurse) und Kultur (drei Kurse). Ab diesem Dienstag seien außerdem sieben neue Sprachkurse zur Anmeldung freigegeben. Die vh teilt mit, dass sie auch in der ersten Osterferienwoche Angebote vorhalten werde: zwei neue Online-Schreibwerkstätten („Kreatives Schreiben als Ventil gegen die Isolation“ sowie ein Kurs zu eigenen Schreibprojekten und Austausch darüber) und einen Online-Yoga-Kurs. Und in der zweiten Osterferienwoche sollen weitere Kurse an den Start gehen. Durch die digitalen Möglichkeiten könne die vh Ulm – „gerade in Zeiten der Isolation und Resignation“ – somit virtuelle Räume anbieten für menschliche Begegnung, Austausch und Lernen.

Und so geht’s: Die Teilnehmenden erhalten immer eine kurze Bedienungsanleitung, wie sie die Videokonferenz an ihrem heimischen Computer starten können, wie mit Mikrofon und Kamera zu verfahren ist, welche Regeln in einem virtuellen Klassenraum zu beachten sind. Die Dozenten befinden sich zuhause oder in einem vh-Unterrichtsraum und steuern von hier den Unterricht, das gemeinsame Gespräch, das Lernen, die Diskussionen. Chat-Funktionen, mit denen man an alle im virtuellen Lernraum oder auch an einzelne Fragen und Anmerkungen sendet, gehören dazu. „Natürlich erhalten die Teilnehmenden eine aktualisierte Datenschutz-Erläuterung.“ Außerdem verpflichten sich alle Beteiligten eines solchen Kurses bei Betreten des virtuellen Kursraumes nichts aufzuzeichnen, keine Fotos zu machen, damit eine geschützte Lernatmosphäre garantiert ist. Der erste Termin sei immer ein Schnuppertermin. Wem es nicht behagt, der kann ohne Gebühr wieder „aussteigen“.

Die festen Mitarbeiter der vh, die auf eine Wiederöffnung des Lernbetriebes nach den Osterferien hoffen, nutzen die Zwangspause durch Corona laut Mitteilung, um in verschiedenen Arbeitskreisen und Fachgruppen die Digitalisierung voranzutreiben. Da fast alle im Homeoffice arbeiten, organisiere sich die vh selber durch Video-Konferenz-Tools.