Verwaltungsgericht lehnt Eilantrag der AfD gegen die Stadt Ulm ab

Die Stadt Ulm ist nicht dazu verpflichtet, der AfD am kommenden Samstag einen Raum in einem städtischen Bürgerzentrum zu vermieten: Damit scheiterte die AfD-Gruppe „Stuttgarter Aufruf“ mit ihrem Eilantrag beim Verwaltungsgericht Sigmaringen. Demnach darf die „Dialogveranstaltung über die Zukunft Deutschlands und unserer Partei“ der AfD-Gruppe des „Stuttgarter Aufrufs“ nicht im Bürgerzentrum Eselsberg stattfinden.

Das Gericht begründet nach Mitteilung der Stadt Ulm vom Montagabend die Entscheidung mit der fehlenden Legitimation des Prozessvertreters der Antragsteller. Der Anwalt handelte offensichtlich nicht im Auftrag der AfD.

Die Gerichtsentscheidung bestätigt damit die von der Stadt schon im Vorfeld des Gerichtsverfahrens geäußerte Einschätzung, dass hier eine Gruppe von Privatpersonen auftrete, die keinen Anspruch auf eine Zulassung in das Bürgerzentrum Eselsberg hat. Dagegen hatte die AfD geklagt.

Beschwerde gegen das Urteil ist möglich

Die Kläger haben nun die Möglichkeit beim Verwaltungsgerichtshof Beschwerde gegen das Urteil einzulegen. Eugen Ciresa, Sprecher des AfD-Kreisverbands Ulm/Alb-Donau, sagte am Montag, dass seine Partei nun entscheiden wird, ob sie in die nächste Instanz gehen oder die Veranstaltung an einen anderen Ort verlegen wird.

Die Initiatoren des „Stuttgarter Aufrufs“ wollen über Parteiausschlussverfahren gegen einige Mitglieder und über Fragen wie die drohende Beobachtung durch den Verfassungsschutz diskutieren. Auf sämtlichen Ankündigungen im Internet fehlt das Logo der AfD.

Bei der Veranstaltung in Ulm sollten prominente Mitglieder zu Wort kommen, denen ein Ausschluss aus der rechtspopulistischen Partei droht. „Wir widersetzen uns allen Denk- und Sprechverboten innerhalb der Partei und zeigen allen Vorständen die rote Karte, die sich an Machenschaften beteiligen, den Mitgliedern ihr Recht auf das freie Wort und eine eigenständigen Analyse der politischen Zustände zu nehmen“, heißt es in einem Text des „Stuttgarter Aufrufs“.

Angekündigt ist Doris von Sayn-Wittgenstein, die zeitweise Landessprecherin der AfD Schleswig-Holstein war. Nach einem Bericht der Zeitung „Die Welt“ hat die 64-Jährige für den als rechtsextrem eingestuften Verein Gedächtnisstätte im thüringischen Guthmannshausen geworben.

Nazis raus aus der Stadt der Geschwister Scholl Motto einer Gegendemonstration

Auch gegen die Berlinerin Jessica Bießmann und die frühere rheinland-pfälzische AfD-Vize-Vorsitzende Christiane Christen laufen entsprechende Verfahren. Von Bießmann kursierten Fotos, auf denen sie vor einem Regal mit Weinflaschen posiert, die das Hitler-Konterfei zeigen. Christen wird vorgeworfen, mit einem ehemaligen NPD-Funktionär zusammengearbeitet haben.

Zahlreiche Gruppierungen, darunter das Ulmer „Bündnis gegen Rechts“, rufen für Samstag zu einer Gegendemonstration auf dem Eselsberg unter dem Motto „Nazis raus aus der Stadt der Geschwister Scholl“ auf.