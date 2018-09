Versuchter Mord mit Armbrust: Verdächtiger sitzt in U-Haft

Im Fall der versuchten Tötung mit einer Armbrust in Pfaffenhofen (Landkreis Neu-Ulm) haben sich beide Männer den Ermittlern gegenüber geäußert. Dies teilte Jürgen Krautwald, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Zur Aussage des tatverdächtigen 41-Jährigen will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Angaben machen.

Der geschädigte 29-Jährige hatte an diesem Freitagabend Besuch. Die Aussagen der Personen ergeben nach Angaben der Polizei folgenden bisher ermittelten Tathergang: Wie berichtet, soll der 41-jährige Mann am Freitag um 21.30 Uhr mit einer Armbrust auf den 29-Jährigen geschossen haben.

Dieser stand da gerade am offenen Fenster seiner Wohnung im Erdgeschoss und rauchte eine Zigarette. Der Aussage des Geschädigten und seines Besuchs nach trat der 41-Jährige vor das Fenster und schoss aus unmittelbarer Nähe auf den jüngeren Mann. Dieser wurde im Bereich des Oberkörpers getroffen.

Verletzter rief selbst den Notruf

Kurz nach dem Angriff wählte der Getroffene, wie berichtet, selbst den Notruf und teilte mit, er sei von einem Pfeil getroffen worden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses jedoch mittlerweile wieder verlassen. „Er hat trotz allem Glück gehabt“, sagte Polizeisprecher Jürgen Krautwald.

Noch bevor die Polizei die Fahndung nach dem flüchtigen Tatverdächtigen herausgegeben hatte, fanden Beamte der Polizei Neu-Ulm heraus, dass der verdächtige 41-Jährige einen Unfall verursacht hatte. Er war mit dem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht, die näheren Umstände zum Unfall werden noch ermittelt. Die Meldung ging zirka 15 Minuten nach dem Angriff auf den 29-Jährigen ein, teilt die Polizei mit.

Im Laufe der Unfallaufnahme wurde laut Polizei klar, dass am Steuer der gesuchte mutmaßliche Schütze saß. Damit wurde die Fahndung eingestellt und der Hubschrauber abbestellt. Der 41-jährige Italiener aus dem Ulmer Raum wurde schwer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und von der Polizei bewacht. Dort bekam er am Samstag Besuch von der Haftrichterin, die einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes aussprach. Zwischenzeitlich konnte auch der Tatverdächtige das Krankenhaus wieder verlassen, er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Vor gut drei Wochen gab es in Bellenberg auch einen Fall mit einer Armbrust. Dort hatte ein Mann seinen Nachbarn mit dem Gerät bedroht. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, darf sich jeder ab 18 Jahren eine Armbrust kaufen. Dazu gebe es keine rechtlichen Hürden, etwa eine Waffenbesitzkarte. „Nur damit auf andere schießen darf man natürlich nicht“, sagte Krautwald.

Polizei sucht weitere Zeugen

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm ermittelt weiter zu den Hintergründen der Tat. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, denen am Freitag, 14. September, vor 21.30 Uhr eine Person aufgefallen ist, die sich in Pfaffenhofen im Bereich des Eschachwegs verdächtig verhalten hat.

