Versicherungsbetrug: Ehepaar soll Keller in Brand gesetzt haben

Nach einem Brand im Februar 2018 in einem Keller in Neu-Ulm steht jetzt ein Ehepaar unter dem Verdacht, das Feuer absichtlich gelegt zu haben. Ihr vermeintliches Motiv: Versicherungsbetrug, so die Polizei in einer Mitteilung am Freitag. Gegen beide wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Demnach nahmen die Ermittler nach dem Brand eines Kellerabteils am 5. Februar 2018 ihre Untersuchungen auf und stellten am Brandort Unstimmigkeiten fest. Das Feuer hatte sich damals nicht auf andere Abteilte ausgebreitet. Ein Anwohner bemerkte die Rauchentwicklung. Er rief Polizei und Feuerwehr, die den Brand zügig ablöschen konnte. Nur so sei es laut Polizei zu keinem Personenschaden in dem Mehrfamilienhaus gekommen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Memmingen sowie der Kriminalpolizei Neu-Ulm zogen sich über mehrere Monate hi und sind noch nicht abgeschlossen. Jedoch erhärtete sich der Verdacht, dass ein Ehepaar den Brand in dem von ihnen gemieteten Kellerabteil vorsätzlich gelegt haben. Grund hierfür dürfte laut Polizei ein Betrug zum Nachteil der Hausratsversicherung gewesen sein. Diese hatte nach dem Brandereignis mehrere tausend Euro ausbezahlt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde ein Untersuchungshaftbefehl gegen beide erlassen. Dieser wurde Mitte Dezember 2018 durch die Kripo Neu-Ulm vollzogen. Der 38-jährige Mann befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Dort befand sich auch seine 33-jährige Frau; der Haftbefehl gegen sie wurde zur Betreuung der gemeinsamen Kinder zwischenzeitlich außer Vollzug gesetzt.