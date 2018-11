Verschmutzt und total überladen: Rinder können im Transporter nur gebückt stehen

Die Polizei hat am Dienstag im Ulmer Donautal Tiertransporte kontrolliert – und die Hälfte der untersuchten Transporte auch beanstandet, teils wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz.

Ein Fall hebt die Polizei in ihrer Mitteilung heraus. Er hatte Rinder in zwei Stockwerken geladen. Dadurch war nach Angaben der Polizei der Platz über der Stellfläche aber zu niedrig. Die ganze Zeit über mussten die Rinder deshalb in gebückter Haltung stehen – und das über die ganzen 80 Kilometer, die sie transportiert wurden. Außerdem hatte der Fahrer knapp zwei Tonnen zu viel geladen. Das bringt ihm jetzt eine Anzeige mit Bußgeld ein.

Auch das Unternehmen sieht einer Anzeige und einem Verfahren entgegen, in dem der Gewinn durch die Überladung eingezogen werden soll. Die Polizei geht davon aus, dass das Unternehmen mit einer Zahlung von mindestens Tausend Euro rechnen muss.

Ladeflächen total verschmutzt

Andere Fahrer wurden bei der Kontrolle am Dienstagvormittag angezeigt, weil die Ladeflächen für Tiere total verschmutzt waren, Nachweise nicht erbracht werden konnten, die Technik nicht in Ordnung waren, die Fahrer nicht angeschnallt waren oder unerlaubt telefonierten.

Insgesamt beanstandete die Polizei mehr als die Hälfte der 21 kontrollierten Fahrzeuge. Sie kündigt schon jetzt weitere Kontrollen an.

Unter dem Motto „Truck you – Tiertransporte schmecken nicht“ möchte das Deutsche Tierschutzbüro über Tiertransporte und Massentierhaltung aufklären. Dazu steht ein umgebauter Tiertransporter von 10. bis 11. August am Stuttgarter Schlossplatz. Dort erhalten Interessierte Informationen über die Auswirkungen von Massentierhaltung und Tiertransporten.