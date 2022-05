Vernissage zur neuen Ausstellung „Verweildauer“ in der Galerie Kunstpool

„Verweildauer“ heißt eine neue Ausstellung in Ulm. Vernissage in der Galerie Kunstpool ist am Sonntag, 22. Mai. Die Galerie am Ehinger Tor (Ehinger Tor, Haltestellengelände) lädt ab 17 Uhr ein. Der Eintritt ist frei. In der Medienmitteilung heißt es: „In einer fortwährend schneller werdenden Zeit schaffte es ein kleiner Virus, einen Zeitraum des Innehaltens zu erzwingen. Manche konnten erfahren, dass Verweildauer nicht nur ein Kostenberechnungs- und Rentabilitätsfaktor ist, sondern auch ein Faktor für Lebensqualität.“ Acht Künstlerinnen und Künstler der Produzentengalerie Pupille in Reutlingen erkunden die Fähigkeiten und Qualitäten des Innehaltens, heißt es. Sie arbeiten mit den Mitteln der klassischen Malerei und Bildhauerei, mit Siebdruck und Objekten aus chirurgischem Nahtmaterial und Erde. Die Ausstellung „Verweildauer“ ist bis zum 25. Juni 2022 in Ulm zu sehen. Gezeigt werden Arbeiten von Jochen Warth, Renate Vette, Karl Striebel, Beatriz Schaaf-Giesser, Inge Rau, Renate Quast, Regine Krupp-Mez und Hans Gunsch. Geöffnet hat die Galerie donnerstags und freitags von 17 bis 20 Uhr sowie samstags von 15 bis 18 Uhr.