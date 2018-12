Vermisste Kinder im Hauptbahnhof Ulm unterwegs

Ursache für das Feuer in einem leerstehenden, denkmalgeschützten Wohnhaus im Waldseer Klosterhof am Mittwoch vergangener Woche war mit hoher Wahrscheinlichkeit fahrlässige Brandstiftung. Dies bestätigte das Polizeipräsidium Konstanz jetzt auf SZ-Anfrage. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft sind derzeit allerdings noch nicht ganz abgeschlossen. Der Brand im Erdgeschoss des einstigen Stiftsgebäudes aus dem 16. Jahrhundert wirbelt die Pläne des Eigentümers durcheinander, der eigentlich am Montag dieser Woche mit der Sanierung des ...