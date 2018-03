Vermisste Frau nach knapp einem Jahr tot aufgefunden

Eine seit knapp einem Jahr vermisste 85-jährige Frau aus Neu-Ulm ist nun tot aufgefunden worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Demnach ist die Frau aus dem Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen Anfang März von einer Spaziergängerin in den Donauauen beim Fähreweg in Elchingen entdeckt worden. Seit dem 4. Mai 2017 wurde die 85-Jährige vermisst. Ein Fremdverschulden am Tod der Frau könne aus polizeilicher Sicht ausgeschlossen werden, heißt es in der Mitteilung.

Leiche lag schon länger dort

Nach Bekanntwerden ihres Verschwindens habe die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, teilt ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit. Feuerwehren, Hundestaffeln, auch Hubschrauber mit Wärmebildkameras seien im Einsatz gewesen. „Das hat aber nicht zum Erfolg geführt“, so der Polizeisprecher.

Seit wann die Frau dort verstorben lag, ist der Polizei nicht bekannt. Der genaue Todeszeitpunkt könne „nach so langer Zeit nicht genau festgestellt werden“, so der Sprecher. Die Beamten gehen deshalb davon aus, dass sie „schon länger“ dort liegt. Auch wo die Frau sonst noch unterwegs gewesen ist, nachdem sie als vermisst gemeldet wurde, sei den Behörden nicht bekannt.

Fremdverschulden ausgeschlossen

Der Fundort sei nach Angaben der Polizei „nicht komplett versteckt“ gewesen. Offenbar sei die Frau im Unterholz aufgefunden worden. Nähere Informationen zum Fundtag könnte der Sprecher nicht machen. Eine anschließende Obduktion habe jedoch festgestellt, dass ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden kann.