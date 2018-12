Verlorenes Handy geortet

Glück hatte eine junge Frau am Samstagnachmittag in Ulm. Ihr war bei einem Kinobesuch das Handy abhandengekommen.

Geistesgegenwärtig informierte sie ihren Vater. Dem gelang es, das fehlende Smartphone mit entsprechender Diebstahlsschutzsoftware zu orten. Dabei konnte er auf seinem Bildschirm verfolgen, dass sich das Handy von Ulm auf der B311 in Richtung Ehingen bewegt. Kurzerhand informierte der Mann die Polizei über Notruf.

In enger Zusammenarbeit mit dem Sachbearbeiter am Notruf und einer Streife des Polizeireviers Ehingen konnte in Rottenacker an der Donaubrücke ein Taxi angehalten werden. Der 52-jährige Fahrgast in dem Taxi war tatsächlich im Besitz des gesuchten Smartphones. Der Streife gegenüber räumte er ein, das Gerät im in einem Ulmer Kino gefunden zu haben.

Nach seinem Kinobesuch hatte er ein Taxi bestiegen und wollte sich nach Hause fahren lassen. Gegen den Mann ermittelt das Polizeirevier Ehingen wegen des Verdachts der Unterschlagung. Das Handy konnte der erleichterten Verliererin wieder zurückgegeben werden.