Verletzte und Sachschaden nach zwei Unfällen

Mehrere Personen sind am Dienstag bei zwei Unfällen in Neu-Ulm verletzt worden.

Am Dienstag ereignete sich um 13.45 Uhr in Neu-Ulm/Reutti ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 52-Jähriger aus Neu-Ulm leicht verletzt wurde. Dieser war zur Unfallzeit mit seinem Motorroller von Neu-Ulm kommend auf der Neu-Ulmer Straße unterwegs. Unmittelbar vor ihm befuhr ein 30-Jähriger aus Senden die Straße. An der Ortseinfahrt Reutti, musste er verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte der Fahrer des Motorrollers offenbar zu spät. Er fuhr auf das Heck des Pkw auf und stürzte zu Boden. Durch den Sturz zog er sich mehrere Prellungen zu. Er wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Der Schaden am Motorroller wird auf 1500 Euro geschätzt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Zu einem weiteren Verkehrsunfall mit Verletzten kam es um kurz nach 17.00 Uhr auf der Neu-Ulmer Reuttier Straße. Hierbei befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Pkw die Reuttier Straße stadtauswärts. Auf Grund stockenden Verkehrs blieb er kurzfristig während der Querung auf der Kreuzung Reuttier Straße / Bahnhofstraße stehen. Unmittelbar als der Pkw-Fahrer seine Fahrt fortsetzen konnte, übersah er offenbar eine Fußgängerin, welche zur gleichen Zeit die Straße vor seinem Pkw mit ihrem Hund überqueren wollte. Die 36-jährige Fußgängerin wurde dabei durch den anfahrenden Pkw erfasst und stürzte zu Boden. Sie wurde dadurch leicht verletzt und wurde zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.