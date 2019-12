Verletzende Debatten, Staus, steigende Mieten: So sieht Ulms OB das Jahr 2019

Zurück, aber auch nach vorne blickt Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch in einem Brief, in dem er sich anlässlich des Weihnachtsfestes und des Jahreswechsels an die Ulmer Bürger richtet. Noch nie, so der OB, sei es Ulm wirtschaftlich besser gegangen. Probleme dürften aber trotzdem nicht unter den Tisch fallen. Er benennt einige.

„Ja, es gibt Staus“, schreibt Gunter Czisch in seinem Weihnachtsbrief an die Ulmer. Wahr sei aber auch: „Ulm bleibt erreichbar.“ Dies zeige sich unter anderem daran, dass viele Menschen das erweiterte ÖPNV-Angebot gut annehmen würden. Im Grunde, so Czisch, sei die Bautätigkeit ein Ausdruck der wirtschaftlichen Kraft und Gestaltungsfähigkeit der Stadt.

Projekte wie die Linie 2, die nach ihrem ersten Betriebsjahr als voller Erfolg bezeichnet werden kann, oder die Umgestaltung des Bahnhofbereichs mit den Sedelhöfen, der Passage und der städtischen Tiefgarage seien „Meilensteine der Stadtentwicklung“. Sie dienen einer attraktiven und gut erreichbaren Innenstadt, von der alle dauerhaft profitieren würden. Außerdem sei das Ende absehbar: 2020 eröffnen die Sedelhöfe, ein Jahr später die Tiefgarage und 2022 ist dann das Gesamtprojekt am Bahnhof beendet.

Ulm prosperiere und stelle so viele Arbeitsplätze zur Verfügung wie noch nie. „Nie ging es Ulm wirtschaftlich besser als heute.“ Doch die Dynamik habe auch Schattenseiten, steigende Mieten zum Beispiel. Gerade für Menschen mit geringem Einkommen sei dies ein Problem. Gemeinderat und Verwaltung würden aber aktiv gegensteuern: durch den Bau zusätzlicher, bezahlbarer Wohnungen durch die städtische Gesellschaft UWS, die Heimstätte, aber auch durch private Bauträger. Ein prominenter Ulmer Vertreter, die Firma Realgrund, hat nun allerdings Insolvenz angemeldet.

„Wir leben in Zeiten schnellen Wandels“, stellt Czisch außerdem fest. Alte Gewissheiten seien vermeintlich nichts mehr wert, der „gesellschaftliche Konsens“ scheine sich immer mehr in Einzelinteressen aufzulösen. Gerade diese Mischung aus Zukunftsungewissheit und Egoismen führe mitunter zu aufgeheizten und „im Ton auch verletzenden Debatten“, die das verträgliche Miteinander auf die Probe stellten. Sein Appell: „miteinander im Gespräch bleiben“. Ganz gleich, welchen Standpunkt man vertritt: Nur in der Debatte, nur im zivilisierten Austausch der Argumente könnten sich Demokratie und Gesellschaft entwickeln und entfalten.

Auch auf die Batterieforschungsfabrik, die Münster bekam („aus für uns nicht nachvollziehbaren Gründen“) und Ulm gerne bekommen hätte, blickt Gunter Czisch. Der trotzdem positiv nach vorne schaut. Es hätten sich „neue hervorragende Forschungsinstitute und Unternehmen angesiedelt“.

Ulms Perspektive? Czisch fordert die Ulmerinnen und Ulmer auf, „nicht verzagt, sondern mit Mut und Zuversicht in die Zukunft zu blicken“. Bei allen Schwierigkeiten gelte es, sich in Erinnerung zu rufen, „dass wir seit vielen Jahren in Frieden, Freiheit und steigendem Wohlstand leben“. Als Vorbild nennt er Albrecht Ludwig Berblinger. Dieser habe sich vor gut 200 Jahren nichts weniger vorgenommen, als zu fliegen. „Und hat es geschafft!“ 2020 wäre Berblinger 250 Jahre alt geworden. Die Stadt werde ihn gebührend über mehrere Monate hinweg feiern.